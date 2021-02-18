قناة مدرستنا تذيع بيانا عاجلا لـ وزير التربية والتعليم.. بعد قليل

حيث قال وزير التربية والتعليم: انتظروا بيان اليوم على قناة مدرستنا في تمام الساعة السادسة مساءً للرد على كافة استفساراتكم.

وناشد وزير التربية والتعليم، جميع المعلمين لـ انتظار تفاصيل الكتاب الدوري الذي سوف ترسله وزارة التربية والتعليم اليوم لجميع المديريات والإدارات التعليمية، لوضع آلية تنفيذ القرارات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل، وكذلك آلية تنفيذ قرار عودة الدراسة بالمدارس في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.

من المتوقع بحسب مصادر داخل الوزارة، أن يتم خلال هذا البيان إعلان تفاصيل الكتاب الدوري الذي سترسله الوزارة للمديريات التعليمية بشأن آلية تطبيق القرارات الأخيرة، و شرح كامل لآلية تطبيق نظام ورقة الامتحان المجمع التي ستضم كل المواد في ورقة واحدة في امتحانات الترم الأول لصفوف النقل.





وسيؤكد وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي للقلق من فكرة ورقة الامتحان المجمع المقرر تطبيقها على طلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام، حيث سيشير وزير التعليم إلى أن هذه الفكرة ليست جديدة وأنه تم تطبيقها على طلاب صفوف النقل العام الدراسي الماضي في امتحانات الدور الثاني العام الماضي وتحديدا في شهر أغسطس 2020، ووقتها أيضا كان الهدف تقليل أيام حضور الطلاب في المدارس واللجان خوفا عليهم من كورونا.









كما سيؤكد الوزير أن مواصفات ورقة الامتحان المجمع التي ستطبق العام الدراسي الحالي على تلاميذ صفوف النقل في امتحانات الفصل الدراسي الأول، ستكون مختلفة عن مواصفات النماذج المتداولة حاليا على السوشيال ميديا والخاصة بامتحانات الدور الثاني العام الماضي، حيث ستكون الامتحانات هذا العام أبسط بكثير.









وسيتحدث وزير التعليم عن تغيير طريقة عرض نتيجة امتحانات صفوف النقل هذا العام، حيث سيعلن أنها لن تكون بالدرجات ولكن ستكون ناجح أو غير ناجح.



