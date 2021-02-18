ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الفيصلي يهزم ضمك بهدفين في الدوري السعودي.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:25 م
فريق الفيصلي
فريق الفيصلي
Advertisements
محمد السعيد
فاز فريق الفيصلي على نظيره ضمك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد المدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري السعودي.


جاءت أهداف الفيصلي عن طريق رومان أمالفيتانو في الدقيقة 12، وجوليو تفارياس في الدقيقة  28.


وسيطر الفيصلي على مجريات اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 53 %، وسدد9 تسديدات، منها 6 تصويبات على المرمى.


في المقابل سدد ضمك 18 تسديدة منها 7 تصويبات بين القائمين والعارضة.


وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى النقطة 23 في المركز الـ 12 بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 16 في المركز الـ 15.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي يهزم أسوان بثنائية ويقفز 10 مراكز في جدول الدوري المصري.. فيديو

الإسماعيلي: الإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد غدا

بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يهزم الباطن 2 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو

نتائج مباريات الدوري السعودي اليوم| الهلال يتعادل مع الشباب.. والاتحاد يهزم الباطن

أتلتيك بلباو يهزم إلتشي بهدف في الدوري الإسباني.. فيديو

العين يهزم حتا بهدف في الدوري الإماراتي.. فيديو

ترشيحاتنا

حاجة من وحى الخيال.. الكاف يتغزل فى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي

اعترافات مرتكبى مذبحة سرابيوم: خططنا لقتل وكيل الزراعة السابق وزوجته وقت صلاة الفجر

لماذا قرر وزير التعليم التحدث للرأي العام في السادسة من مساء اليوم؟| تفاصيل

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية 30%

صدى البلد من مسرح الجريمة.. التحفظ على سيارة سائق التاكسي المطعون في الإسماعيلية

الفلاحين تحذر: ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة

Advertisements

الكاف يعلن موعد مباراتى منتخب مصر بتصفيات الأمم الإفريقية

هل يفلت فرجاني ساسي من قبضة الزمالك.. مجلس الإدارة متمسك واللاعب يجبرهم على قبول شروطه

أخبار الرياضة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي.. الأحمر يتفوق على الزمالك بـ 97 مركزا .. ميسي إلى باريس سان جيرمان

قمة ساخنة جدا .. موقف الأهلي والزمالك بترتيب دوري محترفي اليد

حاجة من وحى الخيال.. الكاف يتغزل فى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي

الدفاتر القديمة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي بسبب كهربا | ومحاميه: هيتحاسب بالقانون

قبل مواجهة الأهلي.. ماذا قدم فريق سيمبا التنزاني خلال الفترة الماضية؟

حالة كادت تتسبب فى إعادة مباراة الزمالك والإسماعيلي

مصر تستضيف دوري أبطال افريقيا 2021 لكرة الطائرة

بلال مصطفى مدافع بورصا سبور التركي: فوجئت بقرار رحيلي عن الاتحاد.. ومصر كلها ضد مروان محسن "حوار"

مدير بريزنتيشين يطرح حلولا لإنهاء أزمة تجديد عقد ساسي مع الزمالك

قرار جديد من باتشيكو قبل سفر بعثة الزمالك إلى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار فورد فوكاس 2021 في السوق المصري

أضرار تبييض الأسنان بالليزر والقوالب

مراسل تليفزيوني يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح خلال بث مباشر.. فيديو وصور