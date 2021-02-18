الفيصلي يهزم ضمك بهدفين في الدوري السعودي.. فيديو

فاز فريق الفيصلي على نظيره ضمك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد المدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري السعودي.









جاءت أهداف الفيصلي عن طريق رومان أمالفيتانو في الدقيقة 12، وجوليو تفارياس في الدقيقة 28.









وسيطر الفيصلي على مجريات اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 53 %، وسدد9 تسديدات، منها 6 تصويبات على المرمى.









في المقابل سدد ضمك 18 تسديدة منها 7 تصويبات بين القائمين والعارضة.









وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى النقطة 23 في المركز الـ 12 بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 16 في المركز الـ 15.