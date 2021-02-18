ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد زراعة عين شمس عضوًا بلجنة الإعجاز الرباني فى الأعلى للشئون الإسلامية

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:28 م
الدكتور احمد جلال
الدكتور احمد جلال
Advertisements
حسام الفقي
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بضم كل من  الدكتور احمد جلال السيد جاد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح حسن مرعي استاذ الفارماكولوجي بكلية الطب جامعة القاهرة لعضوية لجنة الاعجاز الرباني في الكون بالمجلس الاعلي للشئون الاسلامية.

ويأتي ذلك بعد الاطلاع علي القانون رقم 272لسنة 1959 بتنظيم وزارة الاوقاف ولائحة اجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة 2016 ولائحته التفيذية .. 


وعلي قرار وزير الاوقاف رقم 20لسنة 1960 بانشاء المجلس الاعلي للشئون الاسلامية 
وعلي قرار وزير الاوقاف رقم 78لسنة 1978 بلائحة المجلس الاعلي للشئون الاسلامية 
وعلي قرار وزير الاوقاف رقم 26لسنة 2021باشناء لجنة الاعجاز الرباني في الكون بالمجلس الاعلي للشئون الاسلامية .
عميد زراعة عين شمس عضوًا بلجنة الإعجاز الرباني فى الأعلى للشئون الإسلامية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يصدر مواد جديدة بلائحة تنظيم التراخيص

الأوقاف: لجنة متخصصة في الإعجاز الرباني بالأعلى للشئون الإسلامية

لها 4 اختصاصات.. وزير الأوقاف يعلن تشكيل لجنة الإعجاز الرباني في الكون

برئاسة وزير الأوقاف.. لجنة الإعجاز الرباني في الكون تعقد أول اجتماعاتها بمصر

اختيار رئيس جامعة عين شمس و 9 من الأساتذة لعضوية لجنة الإعجاز الرباني

عميد طب أسنان عين شمس مشرفا على قسم العلاج التحفظي

ترشيحاتنا

جمال أرشيف: رشدى أباظة اتدفن 3 مرات

مدير بريزنتيشين يطرح حلولا لإنهاء أزمة تجديد عقد ساسي مع الزمالك

لماذا قرر وزير التعليم التحدث للرأي العام في السادسة من مساء اليوم؟| تفاصيل

أكبر عملية ابتزاز.. مواطن يستولى على 700 ألف دينار من سيدة بالكويت

قمة ساخنة جدا .. موقف الأهلي والزمالك بترتيب دوري محترفي اليد

الإعدام مرتين.. حكم نهائي بحق أم ألقت أطفالها في نهر دجلة بالعراق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار فورد فوكاس 2021 في السوق المصري

أضرار تبييض الأسنان بالليزر والقوالب

مراسل تليفزيوني يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح خلال بث مباشر.. فيديو وصور