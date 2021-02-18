عميد زراعة عين شمس عضوًا بلجنة الإعجاز الرباني فى الأعلى للشئون الإسلامية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بضم كل من الدكتور احمد جلال السيد جاد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح حسن مرعي استاذ الفارماكولوجي بكلية الطب جامعة القاهرة لعضوية لجنة الاعجاز الرباني في الكون بالمجلس الاعلي للشئون الاسلامية.





ويأتي ذلك بعد الاطلاع علي القانون رقم 272لسنة 1959 بتنظيم وزارة الاوقاف ولائحة اجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة 2016 ولائحته التفيذية ..









وعلي قرار وزير الاوقاف رقم 20لسنة 1960 بانشاء المجلس الاعلي للشئون الاسلامية

وعلي قرار وزير الاوقاف رقم 78لسنة 1978 بلائحة المجلس الاعلي للشئون الاسلامية