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أخبار البلد

مدبولي يوجه دعوة لرئيس وزراء السودان لزيارة مصر

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:48 م
رئيس الوزراء ونظيره
رئيس الوزراء ونظيره السوداني
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أ ش أ
نقل السفير المصري في السودان حسام عيسى، دعوة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لرئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، لزيارة مصر.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الخميس، أن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المهندس خالد عمر يوسف، التقى اليوم مع السفير حسام عيسى.

وأكد وزير شئون مجلس الوزراء أن المرحلة الجديدة التي يمر بها السودان واتجاهه نحو  تحقيق التحول الديمقراطي ستنعكس إيجابا على العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع بها لآفاق أرحب لتصب في مصلحة شعبي البلدين.

وأشار المهندس خالد عمر يوسف، إلى ضرورة التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل لاتفاقيات مُلزمة تُحافظ على مصالح كل الأطراف فيما يخص ملف سد النهضة.

وأضاف أن وزارة الاستثمار الجديدة ستعمل على بحث وتطوير مشاريع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير المصري في السودان حسام عيسى، ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات الصحة والمشاريع الزراعية والربط الكهربائي  بين البلدين، ومتابعة ماتم تحقيقه من مشاريع إستراتيجية، اضافة لتبادل الخبرات والمنح التعليمية من الجامعات المصرية للطلاب السودانيين.
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