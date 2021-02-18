حسين الزناتى يترشح على عضوية مجلس الصحفيين

تقدم حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين الحالى وأمين الصندوق بها بأوراق ترشحه فى انتخابات التجديد النصفى فوق السن.





وقال الزناتى أن ترشحه مرة أخرى لانتخابات نقابة الصحفيين جاء إستمرارًا لدوره فى خدمة الزملاء، التى قام بها خلال السنوات الأربع الماضية.









يذكر أن حسين الزناتى كان قد خاض إنتخابات الدورة قبل الماضية وحصل على ثانى أعلى الأصوات ، وتولى خلال فترة عضويته لمجلس النقابة رئاسة لجنة النشاط، والحج والعمرة ،وأمانة الصندوق ، ولجنة الشعب والروابط ، وكان عضوًا فى لجنة القيد ، ثم لجنة التأديب بالإضافة إلى منصب السكرتير العام المساعد.





وكانت قد بدأت اليوم الخميس اللجنة اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين ،برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة.





وعقدت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين اجتماعا أمس لوضع الترتيبات النهائية للبدء فى تلقى طلبات المرشحين على انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و٦ اعضاء للمجلس للذين انتهت دورتهم القانونية ، ويفتح باب الترشح من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021.





اوضحت اللجنة ان تلقى طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا .. وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث.





ونوهت اللجنة إلى أنه يتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة .. ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة ، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و 200 جنيه للترشح لمنصب النقيب .





ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.



