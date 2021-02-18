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فن

200 ألف جنيه.. إيرادات فيلم وقفة رجالة أمس

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:00 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
حقق فيلم "وقفة رجالة" إيرادات أمس في دور العرض السينمائية في مصر دون الـ200 ألف جنيه.

الفيلم انطلق فى دور العرض السينمائية يوم 14 يناير الماضي، وهو من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص.
 
وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم. 
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