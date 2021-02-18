بعد تغيير قاضي التحقيقات.. تحرك عاجل من أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت





نظم عدد من أهالي ضحايا تفجيرات مرفا بيروت وقفة احتجاجية اليوم أمام قصر العدل في بيروت احتجاجًا على نقل ملف ​التحقيقات​ من يد ​القاضي فادي صوان.





وبحسب موقع لبنان 24 فقد قال ‏المتحدث باسم أهالي شهداء المرفأ: ذاهبون الى التصعيد وباقون في الشارع وتعرّضنا اليوم لانفجار جديد هو انفجار التحقيق المسيّس ولن ندع المسألة تمر.





وأضاف وفق ماذكر الموقع اللبناني : ‏المتحدث باسم أهالي شهداء المرفأ: نحن نواجه مجموعة عقارب وعصابات وفاسدين من القضاء الى السياسيين.





وكان المحامي العام التمييز في لبنان القاضي غسان الخوري قد أصدر قرارا بنقل ملف إنفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى محقق عدلي آخر يُعين وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 360 أ.م.ج الى قلم مكتب القاضي صوان، وذلك ظهر اليوم بعد صدور القرار بحضور القاضي الخوري ممثلًا النيابة العامة التمييزية.





وبالتزامن أحال القاضي الخوري القرار عينه الى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم.





وفي سياق اخر واصلت وحدات الجيش اللبناني المعنية عملية توزيع التعويضات على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، حيث تم توزيع مبلغ وقدره 2.522.000.000 ليرة لبنانية.





فيما بلغ - بحسب بيان الجيش اللبناني- عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 404 وحدات سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة).





وأضاف البيان : كما سيتم استكمال توزيع المساعدات يوم غد في المناطق المذكورة أعلاه بالإضافة إلى مناطق الخندق الغميق ـــ الباشورة وزقاق البلاط.







