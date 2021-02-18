الأمم المتحدة تشيد بإسهامات منتدى شباب العالم.. ونواب: نجاح عظيم لمصر.. واعتراف بالدور القيادي لشبابها.. ويؤكدون: قضاياهم من أولويات الدولة

غادة عجمي: مصر قادرة علي الوصول والتحكم والعمل في شتى المجالات

نائب: منتدى شباب العالم فرصة لمد جسور الحوار والتواصل بين الشباب من كافة أرجاء العالم

نائب: قضايا الشباب تحظي باولوية كبيرة من القيادة السياسية





نجحت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لاسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر فى تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي .













وحول هذا الأمر عبر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن استحسانهم بهذه الإشادة العالمية ، مشيدين بالدور الكبير الذي يلعبه منتدى شباب العالم ، وذلك من خلال تمكين الشباب المصري وطرحه وجهات النظر الخاصة بهم في كافة الشئون والقضايا المعاصرة علي الساحة العالمية لا سيما المحلية ، وكذا دوره في تحقيق التنمية الشاملة باعتبار الشباب العنصر النشط والفعال ومحور التنمية الحقيقة.

















بداية قالت النائبة، غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،إن إشادة الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم بمصر فى حل القضايا الاقليمية والدولية، نجاح عظيم من نجاحات مصر، ودليل قاطع علي حنكة وذكاء القيادة السياسية، مؤكدة أن القضايا الشبابية كانت ولا زالت في عقل وقلب الدولة .









وأكدت "غادة" في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن تضمين القرار الصادر عن الدورة الـ 59 للجنة الدعم لاسهامات منتدي شباب العالم دليل علي تحقيق القدرة و تحقيق الهدف وتثبيته ، على أن مصر قادرة علي الوصول والتحكم والعمل في شتى المجالات ، لافتة إلي الدور الكبير الذي تلعبه الدولة، وحرصها الشديد علي إشراك الشباب في كافة المجالات ، معقبة: «خطوة عملاقة تضاف إلي مكانة مصر العظيمة سياسيا واستراتيجيا ".









ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن السبب في جعل منتدى شباب العالم يحظى بهذه الأهمية البالغة لدى الأمم المتحدة ، هو كونه طابعا دوليا ، مشيرة إلي أن جميع القضايا التي تطرح عليه لا تقتصر علي الدولة المصرية فحسب ، بل تطرح علي طاولته كافة القضايا الدولية التي تهم دول العالم أجمع .









من جانبه أشاد النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ ، بتنظيم مصر منتدى شباب العالم والذي يعد نموذجا فريدا من نوعه ، وذلك لدوره الفعال في تمكين الشباب المصري من عرض وجهات النظر الخاصة بهم في كافة القضايا المعاصرة الدولية لا سيما مصر ، و ذلك من أجل الوصول إلى حلول جذرية تمكن الدولة المصرية من تحقيق التنمية الشاملة باعتبار الشباب العنصر النشط ومحور التنمية المستدامة .









وأشار " أبو سريع " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن إشادة الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم بمصر فى حل القضايا الاقليمية والدولية ، يعد بمثابة اعتراف دولي ، وشهادة دولية بالأهمية الكبري لهذا المؤتمر، والدور القيادي لشباب مصر ، مؤكدا على أن الدولة المصرية أعطت للشباب أهميته على المستوى المحلي ، فضلا عن مشاركتها الفعالة في المؤتمرات الدولية .









وعن أهمية منتدى شباب العالم ، تابع النائب في تصريحاته قائلا: فرصة لمد جسور الحوار والتواصل بين الشباب من كافة أرجاء العالم ، كما أنه يعد منبرا ثقافيا و حضاريا يعكس مبدأ قبول الآخر من خلال تفاعل شباب العالم مع كبار متخذي القرار والمفكرين حول العالم في كافة القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام العالمي ، مشيدا بدور القيادة السياسية في اهتمامها البالغ بمنتديات الشباب ، معقبا ،" نهج القيادة السياسية المصرية يماثل نهج المستوي العالمي بالنسبة للشباب".









وفي نفس السياق قال النائب ، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ ، إن إشادة الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم ، دليل علي تحول الفكر المصري إلي نهج استراتيجي عالمي ، مؤكدا علي أن قضايا الشباب كانت ولا زالت تحظي باولوية كبيرة من القيادة السياسية ، والتي تتجه دوما إلي دعم و تمكين الشباب في صورة جديدة.

وأوضح " دياب" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلي أن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة كان لها نجاح باهر بالنسبة لمصر ، كما أن لها دور كبير في الترويج لمنتديات الشباب والتي تم عقدها طيلة السنوات الماضية ، فضلا عن مساهمتها في ترسيخ قواعد ومباديء المنتدي ، الأمر الذي أسهم في وضع و تواجد المنتدي علي الخريطة العالمية.





و أكد عضو مجلس الشيوخ علي أن تمكين الشباب في مناقشة القضايا المحلية التي تخص الدولة المصرية ، سينتج عنه حتما بناء دولة شابة ، وهذا ما تتبناه القيادة السياسية في توجهاتها الحالية .







