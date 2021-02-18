الآن الطعام والشراب عليه مادة الذهب.. رغد صدام حسين تكشف عن أسلحة أبيها الذهبية

قالت رغد صدام حسين، إن والدها ترك لهم إرثا كبيرا من حب للناس، موضحة أنهم يتعاملون بكل احترام واعتزاز في بلاد العرب جميعا.





وأضافت خلال حوارها مع فضائية "العربية"،: "كل ما أروح مكان ألاقي كل الاحترام والتقدير، ولولا الحفاظ على الخصوصية كنت حكيت على مواقف رائعة من زعماء العرب"؛ منوهة أن الكل كان يحترم والدها سواء بوجوده أو بغيابه.





وتابعت رغد: "أن الأسلحة التي قال البعض إنها من ذهب لم تكن إلا مطلية بالذهب، ولا قيمة للذهب إذا ذهب الوطن"؛ مشيرة إلي أن القصور التي كان يسكنها ملكا للدولة ولا يملك منها أي شيء.



