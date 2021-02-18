ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الآن الطعام والشراب عليه مادة الذهب.. رغد صدام حسين تكشف عن أسلحة أبيها الذهبية

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:24 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت رغد صدام حسين، إن والدها ترك لهم إرثا كبيرا من حب للناس، موضحة أنهم يتعاملون بكل احترام واعتزاز في بلاد العرب جميعا.

وأضافت خلال حوارها مع فضائية "العربية"،: "كل ما أروح مكان ألاقي كل الاحترام والتقدير، ولولا الحفاظ على الخصوصية كنت حكيت على مواقف رائعة من زعماء العرب"؛ منوهة أن الكل كان يحترم والدها سواء بوجوده أو بغيابه.

وتابعت رغد: "أن الأسلحة التي قال البعض إنها من ذهب لم تكن إلا مطلية بالذهب، ولا قيمة للذهب إذا ذهب الوطن"؛ مشيرة إلي أن القصور التي كان يسكنها ملكا للدولة ولا يملك منها أي شيء.

ونوهت رغد، أن الأسلحة المطلية بالذهب كانت تصنع في العراق، وأكدت أنه الآن الأكلات والمشروبات عليها مادة الذهب في بعض المطاعم". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يوم عار في تاريخ البشرية.. رغد صدام حسين توجه كلمة في ذكرى رحيل والدها.. فيديو

رغد صدام حسين تكشف مكان جثة أبيها وخيانة قتل قصي وعدي

رفضت تقسيم بلادها.. رغد صدام حسين: إيران استباحت العراق

مقابلة رغد صدام حسين تثير أزمة.. ومطالب باستدعاء سفراء الأردن والسعودية

رغد صدام حسين تكشف حقيقة ترشحها لمنصب سياسي في العراق

علي الرز يكتب: المشيرة المهيبة وجينات صدام

ترشيحاتنا

أحقادهم مريضة.. ابنة صدام حسين تتهم إيران بإعدام والدها

ظاهرة كونية تضيء سماء العالم مساء اليوم

ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟ القرارات كاملة

منع توريث الشقق للأبناء وتحرير العقد الأصلى بعد 50 عاما.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية 30%

استخدام مادة مسرطنة في إنتاج الخبز المدعم.. الحكومة توضح الحقيقة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يكتشف إصابته بسرطان نادر بعد تشخيص خاطئ

فيات ونيسان ورينو .. وباقة أسعار أقل من 200 ألف جنيه

مليانة فيتامينات.. طريقة عمل شوربة حمص بالكاري