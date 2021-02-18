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أخبار البلد

إجراءات عاجلة من "السكة الحديد" والمترو" لمواجهة الأمطار

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:17 م
محطة قطار الزقازيق
محطة قطار الزقازيق
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حمادة خطاب
تتبع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومترو الأنفاق ، عددا من الإجراءات في إطار المتابعة لأحوال الطقس والتوقعات بسقوط أمطار . 

وفي السكة الحديد يقوم رئيس هيئة المهندس أشرف رسلان، بمتابعة حركة مسير القطارات على خطوط السكة الحديد من خلال المتابعة المستمرة مع غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات بالقاهرة ومديرى المناطق. 

وتكون تعليمات غرف التحكم، الالتزام بتعليمات التشغيل فى حالة سوء الأحوال الجوية والتزام فرق الطوارئ بالتواجد على الخطوط للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة مسير القطارات بما يضمن السلامة والأمان على شبكة خطوط السكة الحديد.

من جانبها تتبع شركة مترو الأنفاق عدد من الإجراءات منها  الإستعداد بقطارات إضافية يتم الدفع بها خلال الزحام الذي ينتج عن لجوء المواطنين إلى مترو الأنفاق بديلا عن الطرق في ظل سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار. بالإضافة الي توفير قطارين "فارغين" بالمحطات الابتدائية بكل خط من الخطوط الثلاثة، يتم الدفع بهما في حالة زيادة إقبال المواطنين والزحام على مترو الأنفاق بسبب الأمطار. 

 تتخذ الهيئتان عددا من القرارات حفاظا على سلامة الركاب والسائقين خلال فترات تساقط الأمطار والتي يأتي من ضمنها الاتي:

_ السكة الحديد 
1 _ رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة مخاطر السيول وتساقط الأمطار. 

2_  متابعات لحظية لنشرة الأرصاد الجوية

3_  التنبيه على السائقين بتخفيض سرعات القطارات وقت تساقط الأمطار بغزارة، للحفاظ على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات.

4 _  تشكيل نحو 12 غرفة عمليات بمختلف المحطات على مستوى الجمهورية لمتابعة حركة مسير القطارات 

5_  تشكيل فرق صيانة لمواجهة الأعطال الطارئة والمفاجئة التي تحدث نتيجة الطقس السيئ.

6_  تنسيق بين السائقين ومراقبي الحركة والأبراج على طول خطوط السكة الحديد خلال سقوط الأمطار والسيول وسوء الطقس

7_ اتخاذ الإجراءات اللازمة للزوابع والشبورة وسرعة الرياح للحفاظ على حركة تشغيل القطارات .

- مترو الأنفاق
1- إصدار تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعات خاصة في المحطات السطحية والعلوية في بسب تأثر القضبان بالأمطار والبرودة وذلك حرصا على إجراءات السلامة والأمان للركاب والقطارات معا. 

2- تشكيل غرفة عمليات لمتابعة مسير القطارات وسرعة التعامل مع أي طارئ في حالة سوء الطقس أو سقوط أمطار.

3- الاستعداد أو تجهيز فرق الصيانة للتعامل مع أي أعطال واردة في حالة سقوط أمطار. 

4- رفع حالة الطوارئ مع المتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس يوميا لارتباطه بحركة القطارات، وتنظيم وقت التقاطر خلال فترة سقوط الأمطار. 

5- صيانة مصارف مياه الأمطار بالمحطات السطحية والعلوية من أجل سرعة تصريف مياه الأمطار التي تتساقط، بجانب التنسيق مع الأحياء لسرعة شفط أي مياه أمطار تتجمع على شريط المترو أو داخل المحطات منعا لأي ضرر قد يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
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