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محافظات

ميناء دمياط : ضم مساحة 163 فدانا لإنشاء حاجز أمواج وأرصفة جديدة

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:05 م
ميناء دمياط : ضم
ميناء دمياط : ضم مساحة 163 فدانا لإنشاء حاجز الأمواج
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زينب الزغبي
عقد اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط إجتماعه الدورى بالعاملين وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و مراعاة التباعد المكاني.

حضر الإجتماع نواب رئيس مجلس الإدارة و قيادات الهيئة و عدد من العاملين ، حيث بدأ الإجتماع بعرض فيلم تسجيلى من إعداد المركز الإعلامى للهيئة تناول آخر الأحداث والإنجازات خلال الفترة الماضية.

 قام رئيس مجلس الإدارة بتكريم العاملين الذين قاموا بجهد متميز فى مختلف إدارات الهيئة خلال الفترة الأخيرة ، ثم ألقى كلمة أوضح فى بدايتها ان هذا التكريم الرمزي يعد تكريمًا لجميع العاملين بالهيئة.

كما استعرض آخر المستجدات بالميناء ومنها تصديق القيادة السياسية على ضم مساحة حوالى 163 فدانا ضمن مشروع انشاء حاجز الأمواج الجديد غرب الميناء والذى سيضيف أرصفة وساحات جديدة .

وأشاد بالمعاونة والمساندة التى قدمها الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لإتمام إجراءات البدء فى هذا المشروع ، و اشار إلى اشادة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بمشروعات الميناء الجارية والمستقبلية بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعميق الممر الملاحى وحوض الدوران ، والنجاح فى مجال التحول الرقمى وتشغيل مركز الخدمات اللوجستية بالميناء ، و كذلك توقيع بروتوكول انتفاع شركة حاويات دمياط بخدمات المنظومة الآلية الخاصة بهيئة الميناء.

كما اشاد بحرفية قادة القاطرات والمرشدين وجهودهم فى انتظام حركة السفن من وإلى الميناء فى ظل الطقس الردئ الذى تعرضت له البلاد وجاهزيتهم لخدمة سفن الغاز المسال المنتظر قدومها بالتزامن مع قرب تشغيل محطة الغاز المسال بالميناء.

وفي نهاية الإجتماع وجه رئيس الهيئة الشكر لجميع العاملين و طالبهم ببذل المزيد من الجهد و العمل الجاد لتحقيق المزيد من التقدم للميناء.


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ميناء دمياط : ضم مساحة 163 فدانا لإنشاء حاجز أمواج وأرصفة جديدة
ميناء دمياط : ضم مساحة 163 فدانا لإنشاء حاجز أمواج وأرصفة جديدة
ميناء دمياط : ضم مساحة 163 فدانا لإنشاء حاجز أمواج وأرصفة جديدة
ميناء دمياط : ضم مساحة 163 فدانا لإنشاء حاجز أمواج وأرصفة جديدة
ميناء دمياط : ضم مساحة 163 فدانا لإنشاء حاجز أمواج وأرصفة جديدة
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