رغد صدام حسين: ‎لم أشاهد صور مقتل عدي وقصي لهذه الأسباب.. فيديو

قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، إنها ‎لم تشاهد صور مقتل شقيقيها عدي وقصي نهائيا حتى الآن، موضحة أنها عندما تواصلت مع بعض الأشخاص المقربين لها أكدوا أنهما ليسا عدي وقصي خوفا على مشاعرها.









وتابعت "رغد" خلال لقائها على قناة «العربية» أنه مع مرور الوقت عرفت أنهم أخفوا عنها أنهما أخويها حتى لا تتأذي، خاصة أنها من عائلة حريصة أن تكون نساؤهم معنوياتهن عالية.









وأضافت ابنة الرئيس العراقي الأسبق، أنها عرفت حقيقة ما جرى لأخويها عدي وقصي، عن طريق الإنترنت، مشيرة إلى أن كل ما يهمها أن تقدم الحقائق كما هي وتنتهي من القيل والقال، موضحة أنها كشفت الكثير في مذكراتها.









من ناحية أخرى ردت رغد صدام حسين على سؤال حول رغبتها في تولي مناصب سياسية بالعراق في المستقبل القريب.









وقالت حول إمكانية لعبها دورا سياسيا "كل شيء وارد ومطروح على الساحة، كل الخيارات وكل الاحتمالات"، مضيفة أن والدها ”لا يحب الحروب، لكن موقع بلاده ومكانتها وثروتها أجبرته على اتخاذ قرارات الحروب كواجب أخلاقي"، متابعة أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها اعترفت أنه كان يتعامل بقسوة في حالات معينة.







