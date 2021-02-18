ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رغد صدام حسين: ‎لم أشاهد صور مقتل عدي وقصي لهذه الأسباب.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:58 م
رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
Advertisements
قسم التوك شو
قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، إنها ‎لم تشاهد صور مقتل شقيقيها عدي وقصي نهائيا حتى الآن، موضحة أنها عندما تواصلت مع بعض الأشخاص المقربين لها أكدوا أنهما ليسا عدي وقصي خوفا على مشاعرها.


وتابعت "رغد" خلال لقائها على قناة «العربية» أنه مع مرور الوقت عرفت أنهم أخفوا عنها أنهما أخويها حتى لا تتأذي، خاصة أنها من عائلة حريصة أن تكون نساؤهم معنوياتهن عالية.


وأضافت ابنة الرئيس العراقي الأسبق، أنها عرفت حقيقة ما جرى لأخويها عدي وقصي، عن طريق الإنترنت، مشيرة إلى أن كل ما يهمها أن تقدم الحقائق كما هي وتنتهي من القيل والقال، موضحة أنها كشفت الكثير في مذكراتها.


من ناحية أخرى ردت رغد صدام حسين على سؤال حول رغبتها في تولي مناصب سياسية بالعراق في المستقبل القريب.


وقالت حول إمكانية لعبها دورا سياسيا "كل شيء وارد ومطروح على الساحة، كل الخيارات وكل الاحتمالات"، مضيفة أن والدها  ”لا يحب الحروب، لكن موقع بلاده ومكانتها وثروتها أجبرته على اتخاذ قرارات الحروب كواجب أخلاقي"، متابعة أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها اعترفت أنه كان يتعامل بقسوة في حالات معينة.


وأضافت رغد: "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية"، مشيرة إلى والدها لم يكن يستعمل معها أو مع أخواتها القسوة والترهيب كما يشاع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رغد صدام حسين تكشف مكان جثة أبيها وخيانة قتل قصي وعدي

رفضت تقسيم بلادها.. رغد صدام حسين: إيران استباحت العراق

مقابلة رغد صدام حسين تثير أزمة.. ومطالب باستدعاء سفراء الأردن والسعودية

رغد صدام حسين تكشف حقيقة ترشحها لمنصب سياسي في العراق

رغد صدام حسين تفجر مفاجأة بشأن وفاة والدها.. فيديو

رغد صدام حسين: تأثرت كثيرا بعد القبض على والدي وموقع العراق فرض عليه الحروب.. شاهد

ترشيحاتنا

الآن الطعام والشراب عليه مادة الذهب.. رغد صدام حسين تكشف عن أسلحة أبيها الذهبية

احذفه فورا.. ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق شهير تهدد مليار هاتف أندرويد

منع توريث الشقق للأبناء وتحرير العقد الأصلى بعد 50 عاما.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بلومبرج: مصر تتحول لمركز تصدير الغاز المسال إلى أوروبا

مصر تستضيف دوري أبطال افريقيا 2021 لكرة الطائرة

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يكتشف إصابته بسرطان نادر بعد تشخيص خاطئ

فيات ونيسان ورينو .. وباقة أسعار أقل من 200 ألف جنيه

مليانة فيتامينات.. طريقة عمل شوربة حمص بالكاري