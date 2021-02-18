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حوادث

مسجل خطر.. مفأجاة جديدة في تحقيقات النيابة مع المتهمين بقتل وكيل وزارة سابق وزوجته في الإسماعيلية

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:15 م
المجنى عليهم
المجنى عليهم
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انجي هيبة
انتهت نيابة فايد منذ قليل، من إجراء التحقيقات مع المتهمين بارتكاب واقعة قتل مسن وزوجته بقرية سرابيوم بالإسماعيلية.

وأكدت التحقيقات أن المتهم م.س وشهرته "فراويلة" ج، في نهاية الأربعينات من العمر، مسجل سرقة وله سجل جنائي مقيم بقرية سرابيوم.

واعترف المتهمان بارتكاب واقعة القتل خلال مناقشة ضباط مباحث مركز فايد وأنهما ترصدا المجني عليه في حديقة منزله لمعرفتهما بقيامه يوميًا لأداء صلاة الفجر بغرض الاستيلاء علي مفاتيح المنزل منه وسرقته.

وبحسب التحقيقات قال المتهم الأول "عامل" إنهما اتفقا علي الخلاص من المجني عليه والدخول إلي المنزل لسرقته، مشيرا إلي أنهما قيدا المجني عليه في قدميه وكتم أنفاسه لحين التأكد من وفاته وسحبه داخل السور الخاص بمنزله.

ودخل المتهمان إلى المنزل باستخدام المفاتيح الخاصة به وتحصلا علي مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من "درج السرير" الخاص بالمجني عليه.

واعترف المتهم باعتدائه بآلة حادة مدببة علي المجني عليها وطعنها بها وكتم أنفاسها لحين التأكد من وفاتها واستوليا على مبلغ مالى والمجوهرات.

وأرشد المتهمان عن مكان إخفاء المشغولات الذهبية وجزء من المبلغ المالى بعد إنفاق جزء منه.

وألقت وحدة مباحث مركز شرطة فايد القبض علي الشخصين المتهمين بارتكاب واقعة قتل مسن وزوجته بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد في ساعة متأخرة، أمس الأربعاء.

وحددت الشرطة هوية أحد المتهمين، وبعد رصد تحركاته تمكنت مأمورية مكبرة من القبض عليه بمنطقة أبو سلطان وأرشد عن مكان المتهم الثاني.

وكشفت المعلومات عن أن المتهم الأول مقيم  بنفس القرية وأنه اتفق مع  صديق له علي ارتكاب الحادث لسرقة مبلغ مالي من داخل منزل المجني.

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