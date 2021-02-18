صور.. شهيد لقمة العيش بالاسماعيلية.. عثر على جثمانه مطعونا في سيارته

عثر الأهالى، اليوم الخميس، على جثة سائق تاكسى متوفى داخل سيارته، بمحافظة الاسماعيلية.





كشفت مصادر مقربة لسائق التاكسي، في تصريحات خاصة لصدي البلد، انه الابن الاكبر لامه المريضة، وكان يعولها من اجل الانفاق علي الاسرة واخيه الصغير بعد وفاة والده.





وحصل موقع صدي البلد علي الصور الاولي لشهيد لقمة العيش بالاسماعيلية.





تلقت غرفة عمليات النجدة بالاسماعيلية بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسائق داخل سيارته بجوار استاد الاسماعيلية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إبلاغ أحد الأهالي عن إصابة سائق تاكسي بطعنات بمنطقة الارسال قرب "الجامعة القديمة".





وانتقل علي الفور ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية، برئاسة الرائد أنور القاضي الي مكان الحادث لفحص البلاغ.





ونقلت سيارة الإسعاف سائق التاكسي في حالة خطرة الي المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بها وتوفي متأثرا بإصابته.