منفعلا.. تامر أمين يوجه رسالة قاسية لـ فرجاني ساسي

قال الإعلامي تامر أمين، إنه مشجع أهلاوي، ولا يريد الحديث كثيرًا عن نادى الزمالك، أو ما يحدث فى القلعة البيضاء، فالآن هناك جمهور زملكاوي أدرى بما يتم ويتحدث عما يراه.





وأضاف تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، خلال فيديو له قبل بداية الحلقة ومنشور على صفحة البرنامج، أنه لا يتحدث عن الزمالك بسبب الحساسية بين مشجعى الفريقين.





ولفت إلى أن ما يحدث بخصوص مزاد على تيشرت فرجانى ساسي، لاعب نادي الزمالك، من أجل توفير أموال له ومن أجل التجديد أمر صعب.





وأشار تامر أمين إلى أن "لو فرجاني مش مقدر اسم الزمالك أو مش عايز يلعب مع الزمالك من أجل الأموال فده مينفعش، وانفعل قائلا الزمالك مش بيقف على لاعب".





وأوضح أن فرجانى عليه أن يعرف الزمالك عمره ما يقف على ساسي، أو غير ساسي، الزمالك فريق كبير، واكد أن ما يحدث فى الزمالك إذا حدث فى الأهلى سيتحدث بنفس الطريقة.