عدد أسئلة كل مادة ودرجاتها .. تفاصيل رسمية جديدة تحسم جدل امتحانات النقل

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا عاجلا للمديريات ، أكدت خلاله أنه ستتولى المدرسة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لاداء الامتحانات ، مشيرةً إلى أنه عند ظهور اعراض مرضية على احد الطلاب يعرض على الزائرة الصحية التي تقوم بتحرير تقرير طبي لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسي الثاني ولا يسمح له بتأدية الامتحانات حفاظا على الصحة العامة لجميع الطلاب.

وقالت الوزارة ان تلاميذ الصفوف من الاول حتى الثالث الابتدائي ، لن تعقد لهم اي امتحانات.









كما أضافت وزارة التربية والتعليم - في خطابها للمديريات - أنه بالنسبة لصفوف النقل من 4 ابتدائي حتى 2 اعدادي : يؤدي الطلاب في الفترة من 28 فبراير حتى 4 مارس 2021 امتحان واحد فقط متعدد التخصصات تكون الاجابة بنفس ورقة الاسئلة ، وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد (4 بدائل لكل سؤال ) طبقا لخطة توزيع المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الاول ، ويكون زمن الامتحان ساعتين لكل صف .









وتحدد عدد اسئلة كل مادة طبقا للوزن النسبي للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي كما يلي :





اللغة العربية : 10 اسئلة بـ 100 درجة

الرياضيات : 7 اسئلة بـ 80 درجة

العلوم ك 4 اسئل بـ 40 درجة

اللغة الانجليزية : 5 اسئلة بـ 40 درجة

الدراسات الاجتماعية : 4 اسئلة بـ 40 درجة

المجموع : 30 سؤال بـ 300 درجة .





أما عدد الاسئلة للصفوف من الاول حتى الثاني الاعدادي كالتالي :

اللغ العربية : 10 اسئلة بـ 80 درجة

الرياضيات (الجبر والهندسة) : 8 اسئلة بـ 60 درجة

اللغة الانجليزية : 6 اسئلة بـ 60 درجة

العلوم : 6 اسئلة بـ 40 درجة

الدراسات الاجتماعية : 5 اسئلة بـ 40 درجة

المجموع : 35 سؤال بـ 280 درجة .





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه ستعقد الامتحانات طبقا للمواعيد المقررة التالية :





الاحد 28 فبراير : 4 ابتدائي

الاثنين 1 مارس : 5 ابتدائي

الثلاثاء 2 مارس : 6 ابتدائي

الاربعاء 3 مارس : الاول الاعدادي

الخميس 4 مارس : 2 اعدادي





وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه ليس هناك نجاح او رسوب في الفصل الدراسي الاول لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الاساسي ، وتحدد النتيجة النهائية للطالب بعد إضافة الدرجات التي يحصل عليها في الفصل الدراسي الثاني.





أما عن امتحان الصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل في بمرحلة التعليم الاساسي :



