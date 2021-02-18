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رياضة

شباب روتاري أكتوبر لـ وزير الرياضة: سنشارك في تطوير القرى

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:15 م
صدى البلد
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ريهام بكير

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مجموعة من أعضاء وشباب نادي روتاري أكتوبر في حوار مفتوح للاطلاع على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، ومناقشة مجموعة من الملفات والقضايا.

استعرض اللقاء أبرز الأدوار المجتمعية التي تقوم بها أندية الروتاري في مختلف المحافظات،  وآليات التعاون المستقبلية مع وزارة الشباب والرياضة على الصعيد المجتمعي من خلال إمكانية تقديم الخدمات التنموية بالمنشآت الشبابية والرياضية.

وركز وزير الشباب والرياضة في حواره على إيضاح عدد من محاور استراتيجية وزارة الشباب والرياضة من حيث الكشف عن مواهب الشباب رياضيًا، وتنمية مهاراتهم، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل، وتشجيع الشباب على مستوى ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتطوير البنية التحتية في مراكز الشباب بالنجوع والقري والمدن في جميع أنحاء الجمهورية، وتنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج والأنشطة للنشء والشباب على مدار العام، والوصول لأكبر عدد من المستفيدين من تلك البرامج.

وفى هذا السياق، لفت الوزير أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعكفان على تطوير استراتيجية الوزارة على صعيد قطاع الشباب، وعقد حلقات نقاشية مع الكيانات الشبابية المختلفة، واستطلاع الآراء حول استراتيجية الوزارة.

ودعا الدكتور أشرف صبحي الشباب أعضاء أندية الروتاري إلى المشاركة في مشروعات الوزارة المختلفة والمبادرات الشبابية التي يتم الإعلان عن آلية ونوع المشاركة بها عبر البوابة الإليكترونية والصفحات الرسمية للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما تحدث وزير الشباب والرياضة عن اهتمام الوزارة بأبطال مصر البراعم، وتنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للكشف عن المواهب في كافة أنحاء الجمهورية،  ويتم رعايتهم ودعمهم وصقل مهاراتهم فى ألعاب "المصارعة، الملاكمة، رفع الأثقال، ألعاب القوي، التايكوندو، الجودو، تنس الطاولة، كرة السلة"، بالإضافة إلى دعم الابطال الرياضيين والألعاب الفردية. 

وناقش اللقاء أهمية الدوري الرياضي للمدارس والدوري الرياضي للجامعات ودورهما في خلق حالة من التنافس بين الطلاب في مختلف الألعاب، والمساهمة في الكشف عن المواهب، و التشجيع على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد عديدة على مستوى التكوين البدني والذهني للإنسان. 

وعرض أعضاء نادي روتاري أكتوبر استعدادهم التام للمشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة المختلفة ، وكذا المساهمة المجتمعية في المشروعات الكبرى للدولة ومنها مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه رئيس الجمهورية.

وقدم أعضاء الروتاري التهنئة إلى وزير الشباب والرياضة على النجاح المتميز لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في يناير الماضى لاسيما في ظل تحدي فيروس كورونا، و اشادة الوفود الأجنبية والمنتخبات المشاركة بكافة الأمور التنظيمية.
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