ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نداء عاجل من طيران الإمارات بشأن دخول البلاد

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:34 م
طيران الإمارات
طيران الإمارات
Advertisements
محمود نوفل
وجهت  شركة طيران الإمارات نداء عاجلا بشأن ضرورة متابعة جميع المسافرين لموقع شركة طيران الإمارات لمعرفة آخر المستجدات والإجراءات الضرورية للسفر وفقًا للحالة الوبائية.

وبحسب مصدر مطلع داخل الشركة نقلت اخبارا  بأنه لم يعد من الضروري حصول المقيمين العائدين الى امارة دبي على موافقة خاصة من هيئة الهوية والإقامة في دبي.

ويشار الي ان  الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات، قد حدد شرطا وحيدا  لجميع المسافرين القادمين إلى دبي من أي بلد مغادرة (بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي) أن يحملوا شهادة سلبية لاختبار COVID ‑19 PCR تم إجراؤه خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة من المغادرة لدخول البلاد .

وافاد الموقع بإعفاء  مواطنى الإمارات العربية المتحدة من الشرط السالف ذكره، ولكن سيطلب منهم إجراء اختبار COVID‑19 PCR عند الوصول إلى مطار دبي. 

كما بين الموقع انه يُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والمسافرون الذين يعانون من إعاقة متوسطة أو شديدة من اختبار COVID‑19 PCR.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من طيران الإمارات بشأن الرحلات إلى السعودية وعمان والكويت

فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى السعودية

جواز سفر إياتا.. إجراء جديد للمسافرين عبر طيران الإمارات

دبي تطلق مبادرة عالمية لنقل لقاحات كورونا إلى الدول النامية

الإمارات تزف بشرى سارة.. خطة عاجلة لتوزيع ملياري جرعة من لقاحات كورونا

دبي تطلق مبادرة لتخزين لقاحات كورونا ونقلها وتوزيعها حول العالم

ترشيحاتنا

أحمد بلال يعتذر إلى مصطفى محمد .. تفاصيل

ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟ القرارات كاملة

الكاف في أزمة .. أسباب تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا

3 أسباب تجعل ليفربول يفكر في التعاقد مع محمد الشناوي حارس الاهلي

مهم للنساء.. تناولي كوبًا من اليانسون على الريق وشاهدي النتيجة

عدد أسئلة كل مادة ودرجاتها .. تفاصيل رسمية جديدة تحسم جدل امتحانات النقل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها

تسببت في تصادم 3 سيارات.. سيدة تشرب الكحول بشراهة أثناء القيادة

مواصفات تويوتا برادو وأسعارها في السوق السعودي