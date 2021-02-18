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ديني

الإفتاء تصحح مفهوما خاطئا عن حديث النبي " تناكحوا تناسلوا "

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:40 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء إن حديث "تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة"، ليس إلا للحث على الزواج وهو أمر فطري، والحث على التناسل حتى لا ينقطع النوع الإنساني وهو أمر فطري أيضًا.

وأضافت الإفتاء قائلة: أما مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، فلا تكون من خلال كثرة أعدادهم من ناحية الكم والعدد وإنما تكون بما قدموا للبشرية من علم وحضارة وإنجاز.

وأوضحت أما من ناحية الكم والعدد فقط فقد ذمه النبي صلي الله عليه وسلم في حديث آخر حيث قال :(غثاء كغثاء السيل) أي العدد الكثير الذي لا وزن له.

وقالت دار الإفتاء، إن القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل.

ومن جانبه أكد خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء المصرية تعد جزءا من الدولة وتحمل هموم البلاد، منوها إلى ان دار الإفتاء متضامنة مع كل صوت يستهدف تطبيق الحياة الكريمة.

وأضاف "عمران" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي أم سي": دار الإفتاء توجه الدعوة للتضامن مع حياة كريمة فيما يخص تحديد النسل، مشددا على أن جودة النسل أفضل من كثرة النسل بطرق غير واعية.

وأكمل: الشرع لا يحبذ كثرة النسل غير الواعية، منوها إلى أن كثرة النسل تجعل الإنسان غير قادر على تحمل المسئولية عن رعيته.
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