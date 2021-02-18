التعرق الليلي.. أسباب العرق أثناء النوم وكيفية التخلص منه

يستمتع بعض الناس بالنوم عراة أو ربما يعتقدون أنهم سيكونون أقل حرارة عندما يكونون عراة وكلما زاد عدد الملابس التي ترتديها، أصبحت أكثر دفئًا، فإن العكس هو الصحيح. إذا كنت ترتدي قميصًا قطنيًا ، فسوف يمتص العرق، مما يعني أنك لن تتلف ملاءات سريرك. علاوة على ذلك ، عندما ترتدي البيجامة لن تضطر إلى تغطية نفسك بنفس القدر وستكون أقل دفئًا وستتعرق أقل، نوصي بارتداء بيجاما مصنوعة من القطن أو الكتان ، لأن الأقمشة الاصطناعية ستجعلك أكثر تعرقًا.





اللياقه البدنية

إذا كنت ترغب في ممارسة الرياضة ليلًا ، فقد يكون هذا هو سبب تعرقك الليلي، وعندما تتعرق أثناء التمرين ، فقد يستغرق جسمك ساعتين إلى أربع ساعات حتى يبرد مرة أخرى، إذا كنت تمارس الرياضة قبل النوم مباشرة ، فقد يكون هذا هو سبب شعورك بالحرارة و التعرق

حاول التخطيط للتمارين الرياضية قبل النوم بأربع ساعات على الأقل، سيسمح ذلك لجسمك أن يبرد بدرجة كافية وسيساعد أيضًا في نومك ، حيث قد تشعر بالتوتر بعد التمرين مباشرة.





سن اليأس

إذا كنتِ امرأة في أواخر الأربعينيات أو أوائل الخمسينيات من عمرك ، فقد تعانين من انقطاع الطمث، وهذا يمكن أن يسبب الهبات الساخنة والتعرق، جربي استخدام الفراش المصنوع من قماش يسمح بمرور الهواء، مثل القطن أو الكتان ، وليس الأقمشة الصناعية.





طعام حار

إذا كنتي تأكلين الكثير من الأطعمة الحارة ولاحظتي أنك تتعرقي أكثر في الليل ، فقد يكون الوقت قد حان للتخلص من التوابل.





إذا لم ينطبق أي من هذه الحالات عليك وما زلت تلاحظين الكثير من التعرق في الليل ، فقد ترغبي في الاتصال بالطبيب.







