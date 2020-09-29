أسباب التعرق.. ومعلومات مغلوطة عن علاقته بحرق الدهون



يعتقد الكثير ان التعرق أثناء التمرين او اثناء المشي لمسافات طويلة يتسبب في حرق الدهون و خسارة الوزن ، ولكن مع الوقوف على الميزان لا نجد إلا خسارة طفيفة في الوزن ، وهو ما يجعلنا نشعر بالحيرة ، وفيما يلي سنقوم بتصحيح بعض المعلومات المغلوطة حول التعرق وعلاقته بحرق الدهون.





وقال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه يربط العديد من الشباب بين كثرة الرياضة في الصيف تحرق سعرات حرارية أكثر من الشتاء؛ نتيجة للتعرق الكثير في الصيف عن الشتاء. يربط العديد من الشباب بين كثرة التعرق وحرق الدهون، ويعتبر ممارسة









- لا علاقه لحرق الدهون بالتعرق الكثير ومخلفات حرق الدهون تخرج في صورة ثاني أكسيد الكربون مع التنفس.





- يحرق الجسم سعرات حرارية في الشتاء أكثر من الصيف؛ وذلك لأن الجسم يستهلك جزء من السعرات الحرارية الداخلية في التدفئة والمحافظة على درجة حرارته.





- تحرق الدهون بعجز السعرات الحرارية في النظام الغذائي، وكذلك ممارسة الحركة المنتظمة والتمارين؛ ولذلك فإن ممارسة التمارين الرياضية من غير الالتزام بنظام غذائي صحي لا ينتج عنه نقص الوزن.





العرق هو خروج الماء والأملاح الزائدة والسموم من الجسم، ووظيفته الأساسية ترطيب الجسم وتنظيم درجة حرارته.





- زيادة التعرق قد تكون دليل على حالة مرضية أو تغير في هرمونات الجسم؛ فـ المرأة الحامل تتعرق أكثر من غيرها، كذلك بعض الأمراض، مثل : فرط نشاط الغدة الدرقية وبعض الأمراض الخطيرة كـ سرطان الغدد الليمفاوية، والإجهاد النفسي والتوتر والقلق وهبوط السكر.





- أما التعرق الطبيعي فيختلف شدته من شخص لأخر؛ فالشخص البدين يتعرق أكثر من الشخص الطبيعي؛ وذلك لأن الجسم البدين يخزن الكثير من الماء، كما يتعرق أكثر الأشخاص الذين يشربون كميات ماء أكثر من غيرهم.





- هناك بعض الاختراعات التي كانت تروج على أن إنقاص الوزن يكون بسبب ارتفاع حرارة الجسم وإنتاج العرق والتي ليس لها علاقة بـ إنقاص الوزن على الإطلاق، وهذه الاختراعات هي: الشورت الحراري، والحزام الحراري، وبدلة التخسيس، واللف التنحيفي.





- الساونا وحمام البخار هي أجهزة ذات فائدة للبشرة وتفتيح المسام، ولكن لا علاقة لها بإنقاص الوزن، برغم من أنها تزيد التعرق بسبب الحرارة العالية.





- إذا أردت إنقاص وزنك عليك الالتزام بنظام غذائي صحي محسوب السعرات، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



