للرجال فقط.. التعرق ليلًا ينذرك بالإصابة بمرض خطير

يعاني العديد من الرجال من مشكلة التعرق المفرط ليلاً خاصة أثناء النوم، يظن البعض أنه أمر عادي أو غير خطير، على الرغم من أنه قد يكون إشارة على الإصابة بالسرطان حسب ما نشر موقع " health line "





أثبتت الدراسات أنه قد يكون التعرق ليلاً عند الرجال علامة على السرطان، وعلى الرغم من أن هذا غير شائع جدًا إلا أنه قد يكون علامة واضحة على الإصابة به، فنحن نضع في اعتبارنا أن السرطان يشتمل عادة على أعراض أخرى ، مثل الحمى المستمرة وفقدان الوزن، وقد تختلف هذه الأعراض ويمكن أن تحدث في وقت مبكر أو في وقت لاحق ، وهذا يتوقف على نوع وشدة السرطان الحالي.

اذا كنت مصاب بالسرطان من المحتمل أن تلاحظ أعراضًا أخرى أيضًا ، بما في ذلك:





- التعب الشديد أو الضعف

- فقدان الوزن لا يمكنك تفسيره

- قشعريرة وحمى

- توسع العقدة الليمفاوية

- ألم في عظامك