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مرأة

لن تتوقع.. حقن البوتكس تعالج فرط التعرق

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:25 م
حقن البوتكس
حقن البوتكس
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حياة عبدالعزيز - آلاء حسن
قال الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح، بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أن حقن البوتكس للعرق شكل من أشكال استخدامات البوتكس التجميلية، وهو إجراء يفضله الكثير من الأشخاص في ظل ارتفاع درجات الحرارة للسيطرة على إفراز العرق المفرط والتخلص من المشاكل المصاحبة، مؤكدًا أن حقن البوتكس خيار مثالي وبديل فعال عن اللجوء لعملية منع التعرق التي يتم فيها إيقاف إفراز العرق من خلال إما استئصال الغدة العرقية الموجودة تحت الإبط، وإما بقطع الأعصاب التي ترسل الإشارات للغدد العرقية لتحفيزها على الإفراز، وهو ما يتم في نطاق محدود للغاية وغير مفضل.

وأوضح "الشريف" أهم ما يميز حقن البوتكس، حيث يتم إجرائها بشكل آمن بدون جراحة على الإطلاق لعلاج فرط التعرق تحت الإبط، أو عرق اليدين، أو عرق القدمين، وتحقق نتائج مرغوبة في تقليل إفراز العرق بنسبة 75%، مع إمكانية تكرار الحقن كل ثمانية أشهر في مناطق التعرق الزائدة بما يؤدي إلى التخلص من هذه المشكلة بصورة نهائية.

وأضاف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح أن حقن البوتكس للعرق تعتمد على حقن مادة البوتكس في العضل الموجود في الجلد بالمنطقة المصابة سواء تحت الإبط، أو القدمين، أو اليدين، حيث تعمل مادة البوتكس على منع إطلاق مادة الأسيتايل كولين من النهايات العصبية التي تعطي إشاراتها للغدد العرقية كي تمارس وظيفتها في إفراز العرق، ومن ثم سيقل التعرق في المنطقة المحقونة فقط وليس الجسم ككل .
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