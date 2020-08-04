بدائل عمليات التجميل .. تعرفي علي طريقة حقن البوتكس وشروط تكراره

أكد الدكتور أحمد الشريف، أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أن جلسات البوتكس تعد من أشهر بدائل عمليات التجميل التي تحتاج لها الكثير من النساء لإخفاء علامات التقدم بالعمر وخطوط الشيخوخة، حيث يقوم البوتكس بإرخاء العضلات المتصلبة والمنقبضة عند حقنها ، فترتخي وتخفي التجاعيد وتعود البشرة لشكلها المشدود واللامع، مؤكدا أن البوتكس له الكثير من الاستخدامات التجميلية مثل، بوتكس الأنف، بوتكس الشعر، بوتكس المعدة، بوتكس منع التعرق، والكثير من جلسات البوتكس الأخرى المخصصة للرجال والنساء على حد سواء.









وشرح أستاذ جراحات التجميل والإصلاح، طريقة حقن البوتكس التي تبدأ بتحديد الإجراء المطلوب والتأكد من ملائمة حقن البوتكس لحالة المريض وصحته، ثم يتم وضع كريم مخدر موضعي على المنطقة التي سيتم حقنها وتركها لمدة ربع ساعة، وبعدها يتم إزالة الكريم وغسل المنطقة وتجفيفها جيدا، ومن ثم البدء في حقن البوتكس بإبرة رفيعة خاصة وبتركيزات قليلة للغاية وفي المناطق الصحيحة، وهو ما يستغرق حوالي 15 دقيقة فقط.



