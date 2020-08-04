بدائل عمليات التجميل .. تعرفي علي طريقة حقن البوتكس وشروط تكراره

أكد الدكتور أحمد الشريف، أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، أن جلسات البوتكس تعد من أشهر بدائل عمليات التجميل التي تحتاج لها الكثير من النساء لإخفاء علامات التقدم بالعمر وخطوط الشيخوخة، حيث يقوم البوتكس بإرخاء العضلات المتصلبة والمنقبضة عند حقنها ، فترتخي وتخفي التجاعيد وتعود البشرة لشكلها المشدود واللامع، مؤكدا أن البوتكس له الكثير من الاستخدامات التجميلية مثل، بوتكس الأنف، بوتكس الشعر، بوتكس المعدة، بوتكس منع التعرق، والكثير من جلسات البوتكس الأخرى المخصصة للرجال والنساء على حد سواء.
وشرح أستاذ جراحات التجميل والإصلاح، طريقة حقن البوتكس التي تبدأ بتحديد الإجراء المطلوب والتأكد من ملائمة حقن البوتكس لحالة المريض وصحته، ثم يتم وضع كريم مخدر موضعي على المنطقة التي سيتم حقنها وتركها لمدة ربع ساعة، وبعدها يتم إزالة الكريم وغسل المنطقة وتجفيفها جيدا، ومن ثم البدء في حقن البوتكس بإبرة رفيعة خاصة وبتركيزات قليلة للغاية وفي المناطق الصحيحة، وهو ما يستغرق حوالي 15 دقيقة فقط.
وأوضح الدكتور أحمد الشريف، أن الانتهاء من حقن كميات البوتكس المطلوبة ستظهر النتائج خلال 4 أو 5 أيام على الأكثر لتستمر هذه النتائج حوالي 6 أشهر مع إمكانية إعادة تجربة حقن البوتكس مجددًا ، شرط عدم الإصابة بالتهاب جلدي قرب المنطقة التي ستخضع للحقن بالبوتكس، وعدم الإصابة بأي مرض عضلي أو مشاكل في التنفس، أو مشاكل في البلع، ومراعاة عدم استخدام البوتكس في حال التخطيط للحمل، أو في مرحلة الحمل والرضاعة.