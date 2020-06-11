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مرأة

أسباب مرضية لفرط التعرق.. وهذه طرق العلاج

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:15 ص
فرط التعرق
فرط التعرق
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لمياء الياسين
يصاب الكثيرون بفرط التعرق بدون أي محفزات فهم يتعرقون حتى في درجات الحرارة الباردة أو بدون أي نشاط بدني.

ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى، يصاب الكثيرون بفرط التعرق ليس فقط عرق من جزء واحد من الجسم، ولكن من مناطق متعددة من الجسم.. فتبقى الأجزاء الأخرى من الجسم جافة بينما تتعرق بعض الأجزاء بشكل زائد.

على الجانب الآخر وفقا لدراسة نشرها الموقع فإن فرط التعرق يبدأ أثناء الطفولة دون أي حالات طبية وربما يبدأ أثناء مرحلة البلوغ نتيجة أمراض كامنة أو أدوية معينة ويمكن أن يكون السبب هو الحالات الطبية مثل مرض السكري والسمنة والأورام والخلل في الغدة الدرقية والالتهابات والنقرس والأمراض العقلية.

وتعد أبرز أعراض فرط التعرق المفرط هى:
التعرق أثناء الجلوس أو مصافحة اليدين
راحة اليد الرطبة
تعرق ملحوظ يجعلك تغير الملابس عدة مرات في اليوم
الالتهابات الفطرية أو البكتيرية

ومع ذلك، يمكن معالجة  فرط  التعرق عن طريق الأدوية، ولكن عوامل مثل الإحراج في الحشد، وعدم القدرة على مصافحة اليدين قد تؤدي إلى القلق والاكتئاب.
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