التعبئة والإحصاء: تراجع نسب الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عامًا

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الهدف الرئيسي من اجتماع اليوم الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعراض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة خطة تطوير وتحديث منظومة الري، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، هو وضع آلية لتوحيد وتكامل البيانات الخاصة بقرى الريف وخاصة المرحلة الأولى التي تحتوي على 1500 قرية.





وأضاف خيرت بركات في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة "، أنه تم الاعتماد على أكثر من مصدر في الحصول على هذه البيانات، كان أهمها بيانات التعداد العام للسكان والمدارس والمنشآت، وحالة المباني التي تحتاج إلى ترميم وغيره.





وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: نعمل على توصيل المرافق العامة لمباني القرى، مثل: الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، مؤكدًا أنه لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا، تنخفض نسب الفقر في جمهورية مصر العربية.





وأشار بركات إلى أن نسب الفقر انخفضت من 32% إلى 29% ، أي انخفاض حوالي أربع درجات مئوية رغم الظروف التي تعرضت لها مصر والعالم بأكمله، من جائحة كورونا، والإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن صعيد مصر أكثر المناطق فقرًا.