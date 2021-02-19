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محافظات

شاب سكندري يبدع في تحويل الخردة إلى تحف وأنتيكات.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:02 ص
شاب سكندري يبدع
شاب سكندري يبدع في تحويل الخردة إلى تحف وانتيكات
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أحمد بسيوني

 

حاول ثم حاول ثم حاول... وجاهد للوصول إلى هدفك وأحلامك، مهما كانت تجاربك الفاشلة لا تيأس فيومًا ما ستصل إلى النهاية السعيدة وستحقق هدفك وغايتك.


مصطفى أمين، شاب سكندري اجتهد في حياته، وعمل في أكثر من مجال وسافر إلى أكثر من بلد حتى استقر به الحال داخل محل بيع المسامير بمنطقة العصافرة قبلي، بحي المنتزة ثان، شرق الإسكندرية.


جالت برأسه فكرة بديعة وكما يقول المثل المصري استطاع أن يصنع من الفسيخ شربات، فقد تمكن من تحويل المسامير والخردة إلى تحف وأنتيكات وتصميمات جذابة تخطف الأنظار.



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وفي تصريحات لموقع صدى البلد، قال مصطفى أمين، 34 سنة، إنه يهوى منذ نعومة أظافرة فك وتركيب الأجهزة، فقد كان يفك الأجهزة المنزلية ويركبها، ويستخدم الأجهزة البالية في تصنيع أجهزة أخرى.


وبالنسبة للتحف والأنتيكات، أضاف أمين أنه قرر فتح مشروعه الخاص بعد العمل في أكثر من وظيفة وفي أكثر من بلد، فافتتح محل لبيع المسامير وعدد الورش، ومنذ شهرين فكر في هوايته القديمة بعدما عانى من الضغط العصبي لفترة بسبب الأحوال الاقتصادية السيئة التي كان يمر بها.


وأشار إلى أنه استرجع هوايته القديمة ليخرج من هذا الضغط العصبي، فبدأ باستخدام الخردة المتوافرة لديه من مسامير ومواسير صغيرة في تصميم بعض التحف والأنتيكات بأشكال فنية مختلفة ومميزة.


وحول أصعب التصميمات، قال أمين إن أكثر تصميم يأخذ وقتًا هي تصميم الطائرات، حيث يقوم باستخدام بعض المواد ولحامها، ويعكف عليها حتى الانتهاء منها.


وأعرب أمين عن أمنيته في الاشتراك في المعارض وعرض هذا النوع من الفن، مطالبًا الشباب بعدم اليأس والاستسلام والكسل والسعي من أجل الوصول إلى حلمه مهما كان ومهما طال به الزمان.


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