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توك شو

سميرة سعيد: أبويا خلف ثمانية أبناء وكان مقتدرا ماليًا

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:40 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت المطربة سميرة سعيد، إن والدها كان قادرا ماليا للإنفاق على عائلته، رغم أن عددهم كان ثمانية، مشيرة إلى أن كل أخوتها متعلمين وعلي قدر عال من الثقافة.

وأضافت خلال فضائية" دي ام سي" ببرنامج "السيرة": "والدى طبعا كان كويس ماديا، وقادرا يكفى تعليمنا وحياتنا، وكل إخوتى اتعلموا وأخدوا شهادات، وأخويا أنيس سافر بلجيكا وحضر ماجستير وتزوج من بلجيكية وعايش هنا ولديه 3 بنات".


وتحدثت عن علاقتها بوالدها قائلة: "أكتر مشهد مش بنساه كل شوية لما والدى ييجى كان يبقى شايل حاجات كتير طبعا عشان يقدر يسد أبناءه، وكمان منساش أبدا بيتنا في حى اسمه مابيلا، والغرفة اللى كنا بنلعب فيها وكان وقتها اخويا أمل بنتخانق سوا على مريلة المدرسة".

وأوضحت أن اختلاف الثقافات بين والديها خلق خلافات بينهما، مرددة: " أن أمها كانت تعاتب والدها أنهم محافظين وهم عكس ذلك".


وأشارت إلى أن أعمامها كانوا يريدون الملابس الواسعة الطويلة عكس أمها التي جاءت من بيئة مختلفة تماما، مشيرة إلي أن أعمامها كانوا ضد ابيها بسبب اتجاهها إلى الغناء.

وتابعت: "أبويا مختلف عن كل عائلته .. وكان مهتما بالعلم والثقافة والفن"؛ مؤكدة أن علال فاسي هو من طلب منه أن أغني وأصبح مطربة.
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