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رياضة

عمر رضوان: حلمي العودة للأهلي وهدفي حراسة مرمى المنتخب في الأولمبياد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:05 ص
عمر رضوان
عمر رضوان
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محمد رشاد
كشف عمر رضوان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن حلمه في الفترة المقبلة وهدفه في المرحلة المقبلة بشأن الانضمام إلى المنتخب الأول والأولمبي. 

وأكد عمر رضوان في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تواجدي في المنتخب الأول هدفي الأول والمنافسة في الأولمبي صعبة".

وتابع: "حلمي في الفترة المقبلة بكل تأكيد حراسة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو المقبلة والمقرر لها بعد منتصف العام الجاري".

وأتم: "أتمنى الانضمام للأهلي وأسعى للتألق من أجل العودة للنادي الأهلي من جديد وحراسة عرينه مستقبلا".
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