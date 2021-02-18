ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن نماذج استرشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2020/ 2021.

ونشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، نماذج لامتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول تسهيلا على طلاب المعاهد الأزهرية.

لمعرفة أرقام الجلوس من هنا

ونشرت أيضًا بوابة الأزهر الإلكترونية أرقام جلوس الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية حرصا من الأزهر على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفا عليهم وعلى أولياء أمورهم، على أن يقوم الطالب بإدخال رقم الكود الخاص به (كلمة المرور) لمعرفة رقم جلوسه.





وقال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الادارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه استمرارا للخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب؛ فقد تقرر نشر أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.



