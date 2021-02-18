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ديني

ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:58 م
المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن نماذج استرشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية للفصل الدراسي  الأول 2020/ 2021.

ونشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، نماذج لامتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي  الأول تسهيلا على طلاب المعاهد الأزهرية.
لمعرفة أرقام الجلوس من هنا 
ونشرت أيضًا بوابة الأزهر الإلكترونية أرقام جلوس الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية حرصا من الأزهر على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفا عليهم وعلى أولياء أمورهم، على أن يقوم الطالب بإدخال رقم الكود الخاص به (كلمة المرور) لمعرفة رقم جلوسه.

وقال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الادارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه استمرارا للخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب؛ فقد تقرر نشر أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

وأضاف عبد العظيم أن الامتحانات سوف تبدأ لجميع المراحل التعليمية في المعاهد الأزهرية في تمام الساعة ٩ صباحا طبقا للجداول التي تم إعلانها بالأمس، علما بأن زمن الإجابة سيكون مدون في ورقة الأسئلة بكل امتحان، وسوف نوافي الجميع بأي قرارات أو أخبار جديدة فور صدورها.
ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية
ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية
ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية
ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية
ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية
ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية
ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية
ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية
ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية
ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية
ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية
ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية
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