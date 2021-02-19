دار الإفتاء: تنظيم النسل بسبب الخوف من المشقة ليس منهيًا عنه شرعًا

قالت دار الإفتاء إن تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة ليس منهيًا عنه شرعًا لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.

قالت دار الإفتاء إن حديث "تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة"، ليس إلا للحث على الزواج وهو أمر فطري، والحث على التناسل حتى لا ينقطع النوع الإنساني وهو أمر فطري أيضًا.





وأضافت الإفتاء قائلة: أما مباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، فلا تكون من خلال كثرة أعدادهم من ناحية الكم والعدد وإنما تكون بما قدموا للبشرية من علم وحضارة وإنجاز.





وأوضحت أما من ناحية الكم والعدد فقط فقد ذمه النبي صلي الله عليه وسلم في حديث آخر حيث قال :(غثاء كغثاء السيل) أي العدد الكثير الذي لا وزن له.





، إن القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل. وقالت دار الإفتاء





ومن جانبه أكد خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء المصرية تعد جزءا من الدولة وتحمل هموم البلاد، منوها إلى ان دار الإفتاء متضامنة مع كل صوت يستهدف تطبيق الحياة الكريمة.





وأضاف "عمران" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي أم سي": دار الإفتاء توجه الدعوة للتضامن مع حياة كريمة فيما يخص تحديد النسل، مشددا على أن جودة النسل أفضل من كثرة النسل بطرق غير واعية.



