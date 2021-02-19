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حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بطنطا دون وقوع خسائر في الأرواح

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:02 ص
حريق
حريق
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احمد علي
نجحت  قوات الحماية المدنية بالغربية في إخماد حريق هائل في شقة بإحدى العمارات بمساكن الشباب بمنطقة العجيزي بطنطا دون وقوع خسائر في الأرواح .


كان  اللواء هاني مدحت تلقي  مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بأنه تلقى بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل في شقة في إحدى العمارات بمساكن العجيزى بطنطا.

 كما انتقل ضباط  المباحث وقوات الحماية المدنية بالغربية لمكان الحريق وتبين اشتعال شقة في إحدى العمارات دون حدوث أي إصابات وتفحمت الشقة تمامًا بسبب ماس كهربائي. 
 
وتمكنت القوات باستخدام سلم المطافي والمعدات الحديثة من السيطرة على الحريق كليا. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
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