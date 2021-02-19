الغرف التجارية تعلن وصول تخفيضات الأوكازيون الشتوي إلى 70% هذا العام

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن رئيس الغرف التجارية خاطب الوزارة من أجل مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى نهاية مارس، معقبا: أساس الأوكازيون هو بيع الملابس قبل نهاية العام حتى لا يكون هناك أي خسارة عند بيعها في العام القادم نتيجة ظهور موديلات جديدة.



واسترسل "عز" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي أم سي"، هناك غرفة عمليات تتابع المحالات المشاركة، منوها إلى أن المخالفة الاساسية حتى الآن هو أن المحل لا يضع سعر الملابس قبل وبعد الأوكازيون..مسترسلا: لدينا 2 أو 3% من المخالفات الخاصة بالأسعار الوهمية.



وأكد أن معظم المشاركين في الاوكازيون يتعاملون بشرف، وفي حالة وجود أي مخالفات الغرفة التجارية تتعامل معهم على الفور.



وأضاف، أوكازيون العام الحالي أرقامه أفضل نسبيا من العام الماضي، مسترسلا:"ولكن في حالة مقارن الأوكازيون الحالي بالعام قبل الماضي وقبل كورونا سنجد أن المبيعات منخفضة للغاية..حيث وصلت إلى 50%.



وأوضح، أن أزمة كورونا كانت سببا في خفض المقبلين على الأوكازيون سواء نتيجة فقدان احدهم عملهم أو قلة المرتبات، بالإضافة إلى خوف البعض من الخروج وأيضا نتيجة العمل من المنزل.



وتابع: التخفيضات هذا العام وصلت إلى 70% وأكثر، كما أن هناك بعض المحالات التي تقيم عروض كبيرة من أجل جذب المواطنين.