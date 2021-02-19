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رياضة

المصري يعلن مطالبته لـ أشرف صبحي بـ 5 ملايين جنيه وتطورات تجديد عقد كريم العراقي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:16 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد محمد الخزلي نائب رئيس مجلس ادارة النادي المصري أن النادي ارسل خطابا رسميا لـ أشرف صبحي وزير الرياضة لدعم النادي بمبلغ 5 ملايين جنيه مشددا ان النادي يمر بأزمة مالية كبرى.

وأضاف الخولي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن المصري أحد اندية الدوري المصري العريقة مشددا ان الفريق يتواجد في المربع الذهبي كل موسم باستثناء الموسم الماضي.

وتابع أن الأندية الشعبية تعاني ماليا بشده ويجب على الدولة دعم تلك الاندية .

أما عن سر استبعاد كريم العراقي نجم الفريق من مباراة الفريق المقبلة أمام سموحة الاثنين المقبل فأكد أن اللاعب غادر معسكر الفريق دون اذن بصحبة 5 من زملائه حيث تم توقيع غرامه 100 ألف جنيه على كل لاعب. 

واضاف ان اللاعب حتى الان لم يكشف عن موقفه النهائي من التجديد للفريق حيث أكد له مسؤولو النادي ان قيمة التجديد ستكون على نفس مستوى الفئة الأولى بالفريق ولكنه رفض وطالب بمبلغ اكبر من الفئة الاولى ولكن النادي رفض الأمر تماما. 


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