نصائح فعالة للعناية بالشفاه في فصل الشتاء

الشتاء هو فصل الطقس البارد ولكنه جميل. ومع ذلك ، تمامًا مثل أي موسم آخر ، يأتي هذا الموسم أيضًا بمجموعة من التحديات الخاصة به. الشكوى من جفاف الجلد شائعة جدًا بين الناس خلال فصل الشتاء. خلال فصل الشتاء ، ينخفض ​​محتوى الرطوبة في الهواء بشكل كبير. يمكن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على البشرة لأنه يجعل من الصعب عليها الاحتفاظ بكمية صحية من الرطوبة والبقاء رطبة ونضرة.









تعاني شفتيك أيضًا من الكثير خلال فصل الشتاء. يمكن أن تكون الشفاه الجافة والمتشققة مصدر إزعاج ويجب التعامل معها جيدًا.





إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للتعامل مع تلف الشفاه خلال فصل الشتاء





حافظ على رطوبتك: يحتاج الجسم إلى تعويض الرطوبة التي فقدها خلال الشتاء. إن الحفاظ على ترطيب الجسم عن طريق شرب الماء هو الخطوة الأولى للقيام بذلك. إذا كنت تريد شفاهًا صحية ، فتأكد من الحفاظ على رطوبة جسمك.





استخدام مرطب الشفاه: اقتراح شائع ولكنه مفيد ، حيث يمكن أن يؤدي حمل كريم شفاه واستخدامه عند الضرورة إلى منع تلف الجلد في فصل الشتاء إلى حد كبير. يمكن أن يساعد مرطب الشفاه في الحفاظ على ترطيب الشفاه لفترات طويلة من الزمن. جرب استخدام مرطب الشفاه بدون تصبغ واستخدم مرطب الشفاه الذي يحتوي على زبدة الشيا أو الكاكاو للحصول على نتائج جيدة.





لا تلعق شفتيك: قد يجد المرء نفسه يلجأ إلى لعق الشفاه كخيار للتعامل مع التهيج الناجم عن جفاف الشفاه. ومع ذلك ، من خلال القيام بذلك ، فإنك تزيد من جفاف شفتيك. لتجنب حدوث ذلك ، حاول ألا تلعق شفتيك وترطيبهما باللعاب أو الماء.





اختر العلاجات المنزلية: هناك العديد من المكونات في منزلك والتي يمكنك استخدامها للعناية ببشرتك. على سبيل المثال ، يمكن أن يعمل الشوفان والبقول كمقشر رائع. أيضًا ، يمكن أن تساعد المكونات مثل العسل والصبار ، والتي لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ، في الحفاظ على ترطيب الشفاه وصحتها.





لا تقشر الجلد: قد يبدو من المغري للغاية تقشير الجلد المتقشر من الشفتين ، ولكن هذا يمكن أن يسبب تلفًا مفرطًا للشفاه. الجلد على الشفاه رقيق ويمكن أن يؤدي تقشيرها ، قسرًا أم لا ، إلى فقدان المزيد من الرطوبة مع إلحاق ضرر إضافي بها مما قد يؤدي إلى حدوث نزيف.

الحد الأدنى





على الرغم من صعوبة معالجة مشاكل البشرة الجافة أثناء الشتاء ، فقد يكون من السهل استخدام الأدوات والأساليب المناسبة بالقدر المناسب من التكرار والاتساق. على الرغم من حدوث التكلفة ، فإن الاستثمار في جهاز ترطيب يعد خيارًا جيدًا خلال فصل الشتاء. علاوة على ذلك ، إذا شعرت أن الموقف يخرج عن نطاق السيطرة بسبب بطء شفاء الجلد ، فلا تتردد في استشارة طبيب الأمراض الجلدية.