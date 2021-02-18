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أصل الحكاية

في وداع الشتاء .. اعتدال الطقس أم موجة جديدة في الطريق ؟ .. تفاصيل الأحوال الجوية

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:03 م
صدى البلد
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رشا عوني
منذ يومين بدأت موجة من الطقس السييء تضرب أنحاء الجمهورية  مع سقوط الأمطار و السيول و انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ، لتودعنا الشتاء بموجة باردة في اخر شهور الشتاء هذا العام .

وبعد مرور يومين من الموجة الباردة السيئة ، بدأت توقعات هيئة الأرصاد الجوية بانكسار تلك الموجة بدءا من غد الجمعة ، خاصة وأن اليوم الخميس كانت حالة الطقس أكثر استقرارا من أمس.


نهاية موجة الطقس السييء

 الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،أكدت ان اليوم الخميس هو آخر يوم فى موجة الطقس السيئ، لافتة إلى أن درجات الحرارة  ستبدأ فى التحسن، والارتفاع تدريجيًا.


وأضافت "شاكر"، خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشمس سطعت والسماء صافية ودرجة الحرارة ستكون 15 درجة بارتفاع 3 درجات عن أمس، الأربعاء، مشيرة إلى أنه  من المتوقع أن يتم التحسن فى الأحوال الجوية بداية من الغد وستسجل 18 درجة مع سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أن مصر ستتعرض لمنخفض جوى آخر فى الأسبوع القادم ولكنه سيكون أقل حدة من المنخفض الحالى.

حالة الطقس غدا

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الجمعة، يكون مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق شمالا من الوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة.


ويبقى الطقس ما بين المعتدل والمائل للدفء نهارا على محافظات الصعيد، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

أما مناطق الأمطار تحديدًا على المحافظات تكون متفرقة على مناطق ( اسكندرية - بلطيم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 9، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7، جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9.
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