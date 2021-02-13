أسباب تورم الشفاه وأفضل طرق الوقاية.. تفاصيل

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،إن تورم الشفتين مشكلة شائعة بين الكبار والأطفال على حد سواء خاصة الإناث وأن تكرارها ربما يسبب معاناة نفسية وجسدية.





وأضاف مجدي بدران، في تصريحات لـ صدى البلد، أن تورم الشفاه ربما يكون على جانب واحد، أو بقعة واحدة، أو نصف الشفة، أو من داخل الشفة أو من خارجها أو على كامل الشفة، تورم الشفة ربما يحدث منفردا فى شفة واحدة أو الشفتين معا،وقد يظهر التورم فجأة أثناء النوم، أو خلال النهار.





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وكشف خبير المناعة عن بعض الأسباب التي تؤدي إلي تورم الشفاه كان أهمها ...

-يصاب البعض بـ تورم الشفاه خلال النوم ربما لنقص الأكسجين، ويرتبط ارتباطا وثيقا مع توقف التنفس أثناء النوم، رد فعل تحسسي لمادة في الفراش كمسببات الحساسية التى تنبعث من حشرة الفراش المسبب الأول للحساسية داخل البيوت الحديثة، لدغ حشرة للشفه أثناء النوم.

-الحساسية ضد بعض الأطعمة، تورم الشفتين بعد تناول الطعام من علامات حساسية الطعام و قد يرتبط بحساسية الأنف أيضا، تورم الشفاه رد فعل شائع عند تناول بعض الفواكه والخضروات و حليب الأبقار و البيض والفول السوداني والمكسرات و الأسماك و المحار، و يكون الأطفال أكثر عرضة لحساسية الطعام من البالغين ولكن من الممكن أن تحدث حساسية الطعام فى أى عمر.

-ربما يصاحب تورم الشفتين حكة في الفم والشفتين واللسان والحلق، كما تسبب حساسية حبوب اللقاح مثل حبوب لقاح الراجوييد رد فعل تحسسي موضعي و حساسية ضد بعض الأطعمة مثل الخوخ و الكمثرى والبطاطس والتفاح والكرافس و الجزر.

-المواد الحافظة و الإضافات الغذائية مثل مكسبات الطعم واللون والرائحة.

-المطاط ، 200مادة موجودة فى المطاط تسبب الحساسية، المطاط هو عصير شجرة المطاط ، مـُضاف إليه بعض المواد الكمياوية، ربما يصاب البعض بتورم الشفاه خاصة مرضى الأسنان نتيجة حساسية المطاط الذى يستخدم فى صناعة الكفوف و الكمامات و السرنجات و دعامات الفم، حلمات الرضاعة الصناعية المصنوعة من المطاط، لعب الأطفال المصنوعة من المطاط ، كثيرا ما يضعها الأطفال فى الفم :كالبالونات والعضاضات و كرات اللعب و الأستيكة (الممحاة ) و مصاصات الأطفال، حيث تشترك حساسية المطاط مع بعض الأطعمة مثل الموز، والكيوي والأفوكادو.

-بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية، خاصة البنسلين ، ومركبات السلفوناميد والسيفالوسبورين و بعض مسكنات الألم كالأسبرين ، والصبغات التى تستخدم فى الأشعة السينية .

-اللبان يحتوى على مادة الساليسيلات التى تتواجد فى بعض النباتات، و نكهة النعناع و التركيزات العالية من الساليسيلات يمكن أن تؤدي إلى تورم الشفتين و الطفح الجلدي و تورم الوجه و الأطراف و الربو، صمغ الزانثان وصمغ الغوار نوعان من السكريات ربما تتواجد فى اللبان أو كإضافات غذائية، صمغ الزانثان يمكن الحصول عليه من القمح أو الذرة أو البقول، صمغ الغوار يمكن الحصول عليه من فول الصويا

لذا فالذين لديهم حساسية من هذه الأغذية تظهر فيهم أعراض حساسية مشتركة فى الشفة أو الجلد أو الأنف أو الصدر أو أكثر من عضو أو فيهم جميعا .

-بعض الحيوانات الأليفة : كالقطط والكلاب والطيور المنزلية

-مستحضرات التجميل كأحمر الشفاه ومنتجات العناية بالشفاه هي السبب الأكثر شيوعا فى التهاب الشفة التحسسي التلامسى فى الإناث، حيث تحتوى أغلب أدوات المكياج على مستويات عالية من العطور والمعادن بكميات زائدة، ربما تمتد الحساسية على الجلد المجاور للشفتين حول الفم، مع أو بدون شمول زوايتى الفم.

-التهاب الشفة التحسسى الحاد، ربما يمتد إلى كامل الوجه فى صورة أرتيكاريا تصل فى دقائق إلى الرقبة، حيث أن الأرتيكاريا طفح جلدى شائع ، و 20% من البشر عانوا منها هي عبارة عن بقع جلدية حمراء مرتفعة عن الجلد ، و غالبا ما يصاحبها حكة .

-التهاب الشفة التحسسى المزمن، تورم الشفة مع احمرار، و جفاف، و تقشير و حكة، يبدأ في غضون ساعات من التلامس مع مسحضرات التجميل، وربما يستمر لعدة أيام أو أسابيع أو أشهر طالما يستمر التعرض لمسببات الحساسية.

-حروق الشمس نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس

-وذمة و عائية : تورم الأدمة العميقة وما تحت الجلد أو الأنسجة تحت الأعشية المخاطية ،غالبا ما تظهر فى الشفتين ،و العينين والوجه ، وأحيانا تشمل الجهاز التنفسى و الجهاز الهضمى ،أو تسبب تورم الحنجرة مهددة الحياة .

-التهابات الشفة نتيجة عدوى بالبكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات والتهاب النسيج الخلوي للشفة

-نقص فيتامين ب و سى

-إصابات أو صدمات على الشفة السفلية

-الضرب بجسم حاد

-العض

-بعض الأطفال والكبار أحيانا خاصة الذين يتعرضون لضغوط نفسية لديهم عادة مص و عض الشفة السفلى، مما ينتج عنه مزيج من التهاب الشفه و تورمها وأحمرارها

-التوتر يسبب تولد كيمياء الغضب و ربما تورم الشفتين والوجه و الجلد ، كما يقلل التوتر من المناعة مما يزيد من حدوث الإلتهابات فى الشفتين أيضا !

-الإفراط فى القبلات خاصة العنيفة، الحرق بطعام أو مشروب ساخن.

-لدغات و لسعات الحشرات مثل لدغات العناكب والنمل، و لسعات الدبابير والنحل يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي فى صورة تورم الشفتين و الوذمة الوعائية التحسسية.

-عمليات تجميل و تكبير الشفاه ,نفخ الشفاه

-الظروف الجوية القاسية : الرياح الشديدة أو الجفاف





و قدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بعض النصائح للوقاية من تورم الشفتين، هما ...





-تجنب الأجواء الباردة الجافة

-تجنب الأشعة الضارة للشمس فترة الظهيرة

-تجنب مسببات الحساسية وتختلف من فرد لأخر

-تجنب علق الشفتين باللعاب لأنه به أنزيمات هاضم ربما تزيد من تشقق الشفتين ويزيل الدهون الطبيعية منها

- الابتعاد عن مشتقات الكافايين القهوة والشاء والكولا

-عدم شرب الماء بوفرة

- عدم الإكثار من الطرشى أو المخللات أو الشطة

-سوء التغذية

- عدم المبالغة فى التوتر

-قلة النوم



