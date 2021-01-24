من أشهر مشكلات الشتاء.. إليك علاج جفاف وتشقق الشفاه في المنزل

تتعرض الشفاه للجفاف والتشقق خلال فصل الشتاء لدى اغلب النساء مما يدمر اطلالتهن وللتمكن من علاج هذه المشكلة، قدم موقع "برايت سايت" مجموعة من النصائح التى تساعد فى علاج الشفاه الجافة والمتشققة دون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل.





تجنبي أحمر الشفاه غير اللامع

بالرغم من انه صيحة عصرية لكن أحمر الشفاه غير اللامع سيجفف شفتيك وهذا هو السبب في أن نجوم Instagram يستخدمون علاجات مكثفة ومواد أولية مرطبة لتجنب تلف شفاههم أثناء عرض منتجات جديدة أو اتجاهات مكياج.





استخدمي مقشر الشفاه

التقشير مهم لصحة الشفاه ، لكن المقشرات الحمضية ضارة ، لذا من الأفضل الالتزام بالعلاجات الطبيعية. يمكنك شرائها (تحقق من قائمة المكونات بدقة) أو صنعها بنفسك. يجب أن تكون القاعدة عبارة عن زيت (مثل زيت الشيا أو جوز الهند) مع سكر طبيعي ناعم كمقشر، للتذوق أو المتعة الشخصية ، يمكنك إضافة الزيوت الأساسية أو الفواكه والخضروات المهروسة.





وصفة إنقاذ الشفاه

استخدم هذا القناع الليلي لنتائج سريعة.





عسل

زبدة الكاكاو

زيت الزيتون

اخلطي هذه المكونات في عجينة رقيقة وضعيها على شفتيك قبل الذهاب إلى الفراش. يكمن جمال هذه الوصفة في أنها لا تستخدم شمع العسل أو الفازلين ، لذا يمكنك على الأرجح استخدام أشياء في خزانتك.





استخدم زيوت ذات قدرة عالية على تكوين البثور

الكوميدوغينيكيا مقياس لا يعرفه الجميع يوضح هذا القياس قدرة الزيوت على سد المسام على سبيل المثال ، يحتوي زيت جوز الهند على نسبة عالية من الكوميدوجينيك ، لذلك لا يجب أن تضعيه على وجهك (سوف يسد مسامك) ، ولكنه رائع لجسمك وشفتيك لأنه يملأ التجاعيد الصغيرة بها.





رطب من الداخل والخارج

حالة جسمك ثابتة : إذا كانت بشرتك وداخلها تفتقر إلى كمية الماء ، فسوف تظهر على شفتيك أيضًا. تأكد من شرب الكثير من الماء يوميًا واستخدم المرطبات.





استخدم المرطب

يعد الهواء الجاف في منزلك ومكان عملك سببًا كبيرًا لجفاف الشفاه ، خاصة في فصل الشتاء، هناك أيضًا طرق لجعل الهواء أكثر رطوبة في منزلك عن طريق ترك باب الحمام مفتوحًا أثناء الاستحمام ، وشراء بعض النباتات المنزلية ، وترك أوعية من الماء على المناضد.





قناع الخيار

هل تتذكر تلك المشاهد المضحكة في الأفلام حيث تجلس النساء مع شريحتين من الخيار على أعينهن؟ هذا يعمل لشفتيك أيضًا! خذي شريحة رقيقة من الخيار أو معجون الخيار وضعيه على شفتيك لمدة 5-10 دقائق. جربي هذا كجزء من روتين جمالك لأوقات الشتاء.





مرطب الشفاه بالسيراميد

تتمتع شفتيك بطبقة خارجية من الحماية بشكل طبيعي ، لكن الطعام والعلاجات والمكياج والطقس كلها تميل إلى تدميرها. يعمل السيراميد على مساعدة جسمك بشكل طبيعي على استعادة هذه الطبقة الواقية.





تجنب الأطعمة والتوابل شديدة الحموضة

الأطعمة الحمضية والتوابل تعطل الطبقة الواقية الطبيعية لشفتيك و "تفتحها" حتى تتلف، إذا كنتِ تحاولين تجنب تشقق وتهيج الشفاه ، فتجنبي مثل هذه الأطعمة أيضًا .





استخدم واقي الشمس

شفتيك حساسة تجاه أشعة الشمس مثل بشرة وجهك وجسمك، لحمايتهم ، استخدم واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس 15 على الأقل .



