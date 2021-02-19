ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
تنطلق اليوم، الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني 

ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 
 
وولفرهامبتون X ليدز يونايتد - 10:00 مساء -  beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
 
ريال بيتيس X خيتافي -10:00 مساء -  beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 
 
فيورنتينا X سبيزيا - 7:30 مساء - beIN SPORT HD 4

كالياري ضد تورينو - 9:45 مساء - beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني 
 
أرمينيا بيلفيلد X فولفسبورج - ا9:30 مساء 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 
 
ستاد بريست X أولمبيك ليون - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي 
 
الوحدة X خورفكان - 3:30 مساء -  أبو ظبي الرياضية

الوصل X اتحاد كلباء -3:30  مساء -  أبو ظبي الرياضية

العين X الفجيرة - 6:15 مساء -  أبو ظبي الرياضية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16-12-2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-12-2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-1-2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 23 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

سميرة سعيد: والدتي ضربتني لأول مرة لهذا السبب ورد فعل صادم من عبد الحليم حافظ بعد سماع غنائي

إلغاء صحة التوقيع.. شروط جديدة لتسجيل العقارات بالشهر العقاري.. تعرف عليها

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 19-2-2021 بمحافظات مصر

لنوم هادئ .. 6 نصائح للتخلص من الأرق بدون أدوية

وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 19-2-2021

انهيار صحفية على الهواء بعد وفاة والديها بفيروس كورونا.. شاهد

Advertisements

مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

وكيل كارتيرون يكشف عن إمكانية عودته لـ قيادة الزمالك.. تفاصيل

عمرو جمال: رمضان صبحي أخطأ بالانضمام لـ بيراميدز وهذا موقفي من الزمالك

عرضان من كبار أندية أوروبا.. بند في عقد أوباما يتيح له الاحتراف

نجم الكرة المصرية: باتشيكو أفضل من موسيماني ويقدم موسما جيدا

وكيله: رئيس الزمالك لم يكن يعلم بعدم مشاركة الجزيري في أفريقيا

عروض من الخليج.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك للاحتراف

الزمالك يكشف كواليس قرب طرح قميص الفريق للبيع لدعم التجديد لـ ساسي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

المصري يعلن مطالبته لـ أشرف صبحي بـ 5 ملايين جنيه وتطورات تجديد عقد كريم العراقي

اللعبة.. محمد صلاح يكشف عن آخر استعداداته لـ مواجهة إيفرتون غدا السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف غير أخلاقي.. شاب ينتقم من حبيبته بصور فاضحة بعد انتهاء علاقتهما

ماسكات طبيعية للتخلص من الرؤوس البيضاء

تعرف على فوائد الصيام المتقطع لإنقاص الوزن