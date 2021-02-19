مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني





ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة:



