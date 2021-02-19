مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني
ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون X ليدز يونايتد - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال بيتيس X خيتافي -10:00 مساء - beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
فيورنتينا X سبيزيا - 7:30 مساء - beIN SPORT HD 4
كالياري ضد تورينو - 9:45 مساء - beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أرمينيا بيلفيلد X فولفسبورج - ا9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستاد بريست X أولمبيك ليون - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
الوحدة X خورفكان - 3:30 مساء - أبو ظبي الرياضية
الوصل X اتحاد كلباء -3:30 مساء - أبو ظبي الرياضية
العين X الفجيرة - 6:15 مساء - أبو ظبي الرياضية