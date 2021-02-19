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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر آمال ماهر الحقيقي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:06 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
تحتفل اليوم الفنانة آمال ماهر بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانين المصريين الذين اشتهروا بصوتهم العذب، والتي بدأت مشوارها فى عمر الـ13. 

وتبلغ الفنانة آمال ماهر من العمر ٣٦ ، حيث أنها من مواليد 19 فبراير 1985، وتزوجت مرة واحدة فقط من الموزع محمد ضياء، قبل أن ينفصلا، وأسفرت عن تلك الزيجة، ابنها الوحيد "عمر".


الجدير بالذكر أن آخر أعمالها الفنية أغنيتها الجديدة: "اللي قادرة"، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل "ليه لأ"  الذي انطلق عرضه أخيرًا على "شاهد VIP"، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.

فوجئ الجمهور بحذف أغنية "اللي قادرة" للفنانة آمال ماهر، من على القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب" بعد تحقيقها ما يقرب من 8 ملايين مشاهدة، ومن الممكن أن يكون تم وقفها مؤقتًا لـ كي تحقق الأغنية مشاهدات بعد طرحها على القناة الخاصة بـ "شاهد" على "اليوتيوب".

وتعد الفنانة امال ماهر القاسم المشترك في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية المهمة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة. تمتلك صوتًا استثنائيًا يؤدي جميع المقامات استحقت به لقب "ملكة الغناء. واكتشفها أستاذ الموسيقى محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة ".

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