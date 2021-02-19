في عيد ميلادها.. تعرف على عمر آمال ماهر الحقيقي

تحتفل اليوم الفنانة آمال ماهر بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانين المصريين الذين اشتهروا بصوتهم العذب، والتي بدأت مشوارها فى عمر الـ13.



وتبلغ الفنانة آمال ماهر من العمر ٣٦ ، حيث أنها من مواليد 19 فبراير 1985، وتزوجت مرة واحدة فقط من الموزع محمد ضياء، قبل أن ينفصلا، وأسفرت عن تلك الزيجة، ابنها الوحيد "عمر".







