اشتر آيفون 7 بـ 2100 جنيه.. عروض الجمعة

يبحث محبو هاتف آيفون الأكثر شهرة فى العالم عن أى اقتناء أى من اصداراته المميزة، التى تجمع بين الأداء المميز و أناقة التصميم، إلا أن عيب منتجات آبل سعرها المرتفع ، مع هذا العرض تستطيع شراء آيفون 7 بأقل سعر ممكن.
وفقًا لموقع تك رادار التقني، يتيح موقع ايباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية، عرضًا لشراء نسخة مجددة لهاتف 7 iPhone باللون الذهبي سعة 32 جيجابايت مقابل 135 دولارًا أمريكي فقط، ما يعادل 2100 جنيهًا مصريًا.
جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والغبار.
يعطيك الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10.
ويحتوى iPhone 7 شاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه عبر هذا الرابط.