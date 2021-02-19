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تكنولوجيا

طريقة حذف كل بياناتك قبل بيع هاتفك المستعمل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:00 ص
طريقة حذف كل بياناتك
طريقة حذف كل بياناتك قبل بيع هاتفك المستعمل
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قسم التكنولوجيا
كعادة المنتجات التقنية مثل الهاتف الذكي أو التابلت و حتى الكومبيوتر مع الوقت تصبح قديمة، و بحاجة ماسة للتخلى عنها و شراء الإصدارات الأحدث منها، لذلك هناك البعض يفضلون بيعها مستعملة لتوفير بعض نفقات الجديدة منها.

وبحسب سبوتنيك، حذر خبراء الأمن السيبراني البريطاني من ترك أى بيانات حتى لو بسيطة على أجهزتك القديمة، حتى لا تقع فريسة تحت يد مبتذ، و المساومة لاحقًا على دفع مبالغ مالية جراء عدم تسريبها، و نفس الأمر عند شراء جهاز مستعمل.

- فى حالة كان هاتفك سيتم بيعه : 

1- قم يعمل نسخطى احتياطية لكل ملفاتك على الكومبيوتر الخاص بك.
2- غير كل كلمات مرورك و سجل خروج من كل الحسابات الهامة
3- تأكد من ربط حساباتك برقم هاتفك حتى تستعيدها لاحقًا بسهولة.
4- افصل الهاتف عن أى جهاز ذكي فى المنزل مربوط به.
5- من الإعدادت امسح جميع المحتويات والإعدادات على الهاتف.
6- اختر إعادة ضبط المصنع.

- أما اذا كنت ستشتري جهاز مستعمل : 

1- احذف كل البيانات المتواجدة عليه.

2- قم بإعادة ضبط المصنع

3- لابد من التأكد أن الجهاز لا يحتوى على أى بيانات خاصة بمالكه الأول.

4- احصل على نسخة احتياطية من البيانات الجديدة.
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