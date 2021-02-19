لسلامة الجبل ولبنان.. جنبلاط يدعو إلى الإقبال على التطعيم بلقاح كورونا

نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، كتب فيها "لقد وصل اللقاح إلى لبنان وإلى المستشفيات وفي الجبل إلى مستشفى عين وزين".





وأضاف جنبلاط "المطلوب الإقبال الكثيف لتناول اللقاح أي الطعم وفق الفئات العمرية المحددة من وزارة الصحة من أجل الانتقال إلى الفئات الأخرى، كي تشمل العملية جميع الناس من أجل سلامة الجبل وسلامة المواطن ولبنان".





وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن دعوة عدد من مراكز التلقيح المعتمدة من قبل الوزارة بتوجيه دعوات للمواطنين للاتصال مباشرة بالمراكز للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، وتعميم أرقام هاتفية لذلك، من دون الحاجة للتسجيل عبر المنصة الرسمية للتسجيل أو انتظار الموعد الذي تحدده المنصة تعد مخالفة صريحة لتوجيهات الوزارة.





وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن تلك الدعوات تشكل مخالفة صريحة لمعايير الشفافية والعدالة المحددة من قبلها مع اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح.





وشددت الصحة اللبنانية علي جميع المعنيين الالتزام بالضوابط والمعايير الصادرة عنها، بخصوص إعتماد المنصة الرسمية للتسجيل مصدرا لتحديد المواعيد وعدم خلق منصات خاصة.





وحذرت الوزارة اللبنانية الجميع بقولها إن خلق منصات خاصة أيا كانت الحجة، يعرض صاحبها لتجميد التعاون مع مركزه.