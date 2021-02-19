‎تحرك عاجل من النواب بشأن تجارة زيوت الطعام المستعملة.. برلمانيون يطالبون بتشديد الرقابة على المصانع وتوقيع غرامات على المخالفين

‎ برلمانية تطالب بغرامات علي مصانع بير السلم المتاجرة بزيوت الطعام المستعملة

‎أبرزها أمراض السرطان والقلب ...برلماني يحذر من خطورة زيوت الطعام المستعملة

‎برلمانية تطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلانات ...لهذا السبب





‎تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تجارة زيوت الطعام المستعملة ومخاطر إعادة بيعه مرة أخرى للمطاعم مع مزاعم تنقيته من الشوائب لاستخدامه في الوقود الحيوي والصابون.





ولاقي هذا المطلب تأييدا برلمانيا وذلك لتفاقم هذه الظاهرة مؤخرا ، مطالبين بتوقيع العقوبات القانونية المعنية بهذا النوع من الجرائم، مشيرين إلى خطورة الغش التجاري بالسلع الغذائية وتأثيره السلبي علي الصحة العامة للأفراد.





‎في البداية قالت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن ظاهرة طرح سلع غذائية مجهولة المصدر وأبرزها زيوت الطعام وذلك من خلال إعادة استخدامها مرة أخري وبيعها للمواطنين من خلال مصانع غير معروفة أو ورش تصنيع بير السلم مما يستلزم علينا تشديد الرقابة علي هذا النوع من المصانع.





و‎طالبت " سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة وضع آلية تستهدف ضبط ومراقبة أنشطة الأمن الغذائي والذي تعد بمثابة أمن قومي يهدد صحة المصريين، وذلك نظرا لإفتقادها الشروط الصحية التي تحتم وزارة الصحة المصانع والشركات علي إتباعها ويعد ذلك شرط أساسي من إطلاق المنشأة الصناعية ببادئ الأمر.





‎ولفتت عضو مجلس النواب، إلي ضرورة وجود رقابة إعلامية من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن وذلك لغلق الأبواب أمام الشركات التي تقدم سلع غذائية غير معتمدة من وزارة الصحة، بجانب تتبع المتاجرين " بالأونلاين" علي منصات السوشيال ميديا.





‎وتابعت النائبة، يجب وضع غرامات مالية فورية علي أصحاب هذه المصانع تسهم في القضاء علي ظاهرة غش السلع الغذائية بشكل عام وليس الزيوت فقط .





من جانبه عبر النائب مصطفي أبو زيد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن إستيائه إزاء قيام أعداد غفيرة من التجار بإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وإدراجها داخل عبوة إستهلاكية جديدة وذلك بهدف التربح المالي الكبير علي حساب صحة المواطنين، فإعادة التدوير تتطلب شروط وتكون في حالة واحدة إذا كان الغرض إنتاج الصابون.





و‎أضاف " أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قانوني العقوبات وتنظيم الاعلانات الصحية يعاقبا علي تداوال التصنيع الغذائي المخالف والذي ينتج عنه أضرار صحية تسبب أمراض خطيرة أو قد تصل إلي الوفاة، ويكون التطبيق الفعلي للقانون علي أرض الواقع هو الحل الجذري لإيقاف هذا النوع من الأنشطة المخالفة.





‎وعن أضرار تدوير زيوت الطعام المستعملة، نوه عضو مجلس النواب، إلى خطورتها الشديدة فهي تسبب أمراض القلب وإنسداد الشرايين وإرتفاع ضغط الدم، فضلا عن وجود إحتمالية إصابة كبيرة بالسرطان وذلك بسبب وجود نتيجة الأكسدة الناتجة عن كثرة الإستخدام.





‎وأشار النائب، إلي ضرورة التوعية الإعلامية لربات المنازل بشأن خطورة شراء الزيوت من مصادر مجهولة أو من قبل مواقع التواصل الإجتماعي وذلك لتأمين وحماية صحة الأفراد.





‎وفي سياق متصل قالت النائبة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن إعادة إستخدام زيوت الطعام وتدويرها وإعادة توصيلها للمطاعم والمنازل، يأتي من أخطر المؤثرات السلبية علي الصحة العامة للأفراد وذلك لإحداثه أمراض غاية في الخطورة وإنتشر هذا الإتجاه مؤخرا.





‎طالبت "عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعلانات وذلك للحد من الإعلانات المضللة الوهمية من قبل بعض القنوات الفضائية التي تندرج تحت مسمي " بير السلم" وذلك لإفتقاد كافة رسائلها الإعلامية ومنتجاتها إلي المصداقية والمواصفات القياسية التي تحددها وزارة الصحة.





‎وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل العقوبات التي تشمل السجن والغرامة وذلك من أجل ردع المصانع والشركات المخالفة لبنود القانون بما يهدف إلي حماية وسلامة صحة المواطنين وإجبار الكيانات التجارية علي ممارسة نشاطهم وفق الإطار القانوني وعدم الخروج عن نصوصه.





‎وتابعت النائبة، تمتلئ مواقع التواصل الإجتماعي بالعديد من الإعلانات التي تحث علي إعادة استخدام زيت الطعام وينجرف المواطنين نحو شرائها دون النظر إلي كم العواقب الجسيمة التي تنتج عن ذلك.





‎وأكد أبو العلا أن مواقع التواصل الإجتماعي تشهد تحركات متواصلة لشراء زيوت الطعام المستعملة خلال الأونة الأخيرة، تحت مزاعم لإعادة استخدامها بعد التنقية في صناعة الصابون والجلسرين أو بيعها لمصانع الوقود الحيوي للحفاظ على البيئة، إلا أن المخاوف تزايدت مؤخرًا بعد ضبطيات وزارة الداخلية المستمرة لكميات ضخمة من زيوت الطعام مجهولة المصدر موزعة علي المطاعم لاستخدامها في تصنيع الأغذية المخالفة للقانون.





‎ولفت عضو مجلس النواب إلي أن الكثير قد يري مبرر لإعادة التدوير للزيوت، ولكن انعدام الضمير يزيد من مخاوف تسريب الزيت المعاد للأغراض المنزلية مرة أخرى من خلال ورش بير السلم، التي تقوم بتعبئته مرة أخرى بعد تدويره داخل عبوات جديدة للمستهلك، رغم أن زيت الطعام المستعمل يحمل مواد كيميائية ومن المعروف إنه يؤدي إلى تدهن الكبد، وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وخلل في الجهاز المناعي، وتظهر أعراض ذلك في سقوط وتلون بشرة الوجه والكتفين وإنهاك شديد في الجسد نتيجة تحميله بالسموم.



