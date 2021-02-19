رئيس جهاز دمياط الجديدة: تنفيذ ١٠ قرارات غلق وتشميع لمحال وبدرومات مخالفة بالمدينة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة،أنه تم تنظيم حملة مكبرة لغلق وتشميع المحال التى تعمل بدون ترخيص والبدرومات المخالفة بالحيين الثالث والخامس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والتراخيص والتشغيل والأمن بالجهاز وشرطة التعمير، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ (10) قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء والمياه عن المخالفين.







وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق جاء لمخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، محذرًا المخالفين من فض الشمع وإعادة فتح المنشأة إلا بعد الرجوع للجهاز لتوفيق الأوضاع، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية المقررة فى هذا الشأن. اقرأ أيضا.. قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة ..السبت