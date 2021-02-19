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رياضة

اجتماع طارئ اليوم بالكاف لحسم أزمة مباريات فرق جنوب أفريقيا فى مسابقات القارة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:10 ص
الكاف
الكاف
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يسري غازي
يعقد اليوم الجمعة الإتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF إجتماعا طارئا مع اتحاد جنوب افريقيا والأندية الثلاثة المشاركة في المسابقات الأفريقية بدورى الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

ويجتمع مسؤولو الكاف اونلاين مع نظرائهم فى اندية اورلاندو بيراتس وصن داونز وكايزر شيفز لإيجاد حل لتخطي أزمات مباريات الفرق الأفريقية الثلاثة بسبب فيروس كورونا السلالة المتحورة.

ومن المقرر ايضا حسم مسؤولى الكاف أزمة تحديد ملعب مباراة مولودية الجزائر أمام كايزر تشيفز الجنوب افريقي فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كان الكاف أعلن عن تأجيل مباراة مولودية الجزائر ونظيره كايزر تشيفز الجنوب افريقي إلى أجل غير مسمى بعد رفض وزارة الصحة الجزائرية دخول بعثة الفريق الجنوب افريقي إلى البلاد بسبب انتشار السلالة المتحورة فى جنوب افريقيا.

ويسعى مسؤولو مولودية الجزائر إلى إقناع الكاف بإقامة اللقاء على احد الملاعب التي يقوم باختيارها مسؤولى الفريق بعيدا عن اختيارات الاتحاد الافريقي استنادا إلى أحقيته فى الاختيار باعتباره صاحب الأرض .

يذكر أن الكاف يواجه أزمة أيضا فى تحديد ملعب مباراة الوداد البيضاوي المغربي أمام نظيره صنداونز الجنوب افريقي بسبب رفض المغرب دخول بعثة الفريق بداعي التخوف من انتشار السلالة المتحورة لفيروس كورونا.
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