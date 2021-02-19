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تعليم

رئيس جامعة حلوان: مستعدون لتوفير ما يلزم لبحوث الفضاء

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:17 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
وقعت كلية العلوم بجامعة حلوان اتفاقية مع وكالة الفضاء المصرية لانشاء معامل اقمار صناعية بالجامعات المصرية للنهوض بالبحث العلمى فى مجال بحوث الطقس و الفضاء . 

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان الجامعة على استعداد امل لبذل أقصى جهد لتوفير كل ماتحتاجه كلية  العلوم  من دعم من أجل البحث فى مجال علوم الفضاء  . 


وأشار نجم إلى ان جامعة حلوان تولى اهتمام واسعا بعقد الاتفاقات والشراكات التي تساهم في اثراء البحث العلمي ورفع مكانه مصر دوليًا في مثل هذه المجالات المتفردة. 


وتساهم الاتفاقية  في توفير ٣٥ وحدة من معامل القمر الصناعي التعليمي لكليات الهندسة والعلوم في مختلف الجامعات المصرية وفى تحفيز الطلاب وحثهم للأقبال على تصميم أنظمة فضائية خاصة بهم بتمويل مشترك مع أكاديميه البحث العلمي.

وتمتلك جامعة حلوان داخل كلية العلوم  تحديدا بقسم الفيزياء  اول مركز للطقس الفضائى SWMC على مستوى مصر و افريقيا و يحتل ايضا المركز الثانى على مستوى الشرق الاوسط  ، و تتمثل مهمته فى دراسة الطقس الفضائى و تأثيره على تكنولوجيا الفضاء و حياة البشر اليومية.


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