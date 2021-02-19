الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. اعرف حالة الطقس بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة بالبلاد خلال تلك الفترة.

- أمطار متوسطة على مناطق من ( مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم ) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .

- أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .





يوم السبت: استقرار في الأحوال الجوية





يوم الأحد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.





يوم الاثنين: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبه نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.





يوم الثلاثاء: أمطار متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.





ويوم الأربعاء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.



