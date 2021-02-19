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حوادث

شاهد.. الحماية المدنية بالقاهرة تستجيب لاستغاثة سيدة تعانى من مرض السمنة المفرطة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:11 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة .

 فقد تبلغ لشرطة النجدة بالقاهرة من سيدة مسنة ، مقيمة بمفردها داخل شقتها بأحد العقارات بدائره قسم شرطة مصرالقديمة ، وأفادت بشعورها بحالة إعياء شديدة وطلبت نقلها لأحدى المستشفيات .

على الفور إنتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ ، وتمكنت من مساعدتها ونقلها بسيارة الإسعاف لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج ، وتبين أنها تعانى من السمنة المفرطة والسكر والضغط .

 وقد لاقى سرعة إنتقال القوات وحسن التعامل مع الموقف إستحسان المواطنين من قاطنى المنطقة ، تم إتخاذ الإجراءات اللازمة . 

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