شاهد.. الحماية المدنية بالقاهرة تستجيب لاستغاثة سيدة تعانى من مرض السمنة المفرطة

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة .





فقد تبلغ لشرطة النجدة بالقاهرة من سيدة مسنة ، مقيمة بمفردها داخل شقتها بأحد العقارات بدائره قسم شرطة مصرالقديمة ، وأفادت بشعورها بحالة إعياء شديدة وطلبت نقلها لأحدى المستشفيات .





على الفور إنتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ ، وتمكنت من مساعدتها ونقلها بسيارة الإسعاف لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج ، وتبين أنها تعانى من السمنة المفرطة والسكر والضغط .





وقد لاقى سرعة إنتقال القوات وحسن التعامل مع الموقف إستحسان المواطنين من قاطنى المنطقة ، تم إتخاذ الإجراءات اللازمة .



