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رياضة

الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة الزمالك

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:05 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
تقدم النادي الإسماعيلي باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكره القدم ضد طاقم التحكيم الذي قاد مباراه الإسماعيلي أمام الزمالك بقياده محمود البنا.

وجاء بيان الإسماعيلي، كالتالي:" بسبب ماقام به أثناء المباراه من عدم توفير الحمايه للاعبي الاسماعيلي وتغاضيه عن مخالفات ارتكبت من الفريق المنافس تجاه لاعبوا الإسماعيلي لم يتخذ فيها أي اجراء"، مضيفا :"مع عدم احتساب ضربه جزاء صحيحه للاسماعيلي والعديد من القرارات التي أثرت علي نتيجه المباراة".

وطالب النادي بعدم إسناد اي مباراه للفريق لأي حكم تسبب في ظلم الإسماعيلي .

واختتم البيان: "عاني الإسماعيلي من أخطاء تحكيمية وبشهادة الخبراء في مبارياته السابقه تسببت في فقدانه للعديد من النقاط".
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